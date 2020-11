Razgrabili toaletni papir

Že aprila je covid-19 prebolel tudi princ William, a tega ni delil z javnostjo, da ne bi ljudi še dodatno prestrašil.

Covid-19 staknil tudi princ William

Angliji se od četrtka poleg restavracij, barov, kozmetičnih salonov in frizerjev obeta enomesečno zaprtje trgovin z nenujnimi dobrinami in tamkajšnji prebivalci se, kot kaže, bojijo, da toaletni papir spada mednje, saj so, kot že ob spomladanskem zaprtju države, tudi tokrat pokupili skorajda vse zaloge. Pa ne le toaletnega papirja, čeprav je bil ta med prvimi rečmi, ki so pošle. Že od jutra so se včeraj vile dolge kolone pred trgovinami in supermarketi, ljudje pa so jih zapuščali z več nakupovalnimi vozički, napolnjenimi do roba in čez.Še pred poldnevom za zamudnike v mnogih mestih, med njimi v Leedsu, Birminghamu in Hampshiru, na trgovskih policah ni ostalo skorajda nič. Mnogi se ob tem sprašujejo, ali bodo ljudje vse nakupljeno dejansko tudi porabili, v nasprotnem primeru bodo že drugič v enem letu skozi okno zmetali na kupe denarja.Samo v prvem tednu marca so Britanci namreč zaradi paničnega nakupovanja prehrambnih izdelkov, pijač in drugih »nujnih« dobrin zapravili okrog 60 milijonov evrov več kot običajno, od tega 17 milijonov več za toaletni papir.Medtem ko se Anglija pripravlja na zaostrovanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pa je princz javnostjo delil skrivnost, namreč da je aprila, nedolgo za princemin britanskim premierjem, tudi sam zbolel za covidom-19.Takrat tega ni želel obešati na veliki zvon, da ne bi še dodatno prestrašil ljudi, je pa zdaj razkril, da bolezen res ni šala in da je imel tudi on, kljub rosnim 38 letom in odlični telesni pripravljenosti, hude težave z dihanjem, kar je močno prestrašilo njegove družinske člane, a je princ vztrajal, da bolnišnične oskrbe ne potrebuje, in k sreči se je vse dobro izteklo.