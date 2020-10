Razglednica potovala do samostana 51 let

Eden izmed pošiljateljev skrivnostne razglednice je bil tudi pater Anselm Grün. FOTO: Main-Post

20. aprila 1969 je bila odposlana iz Rima.

»Bolje pozno kot nikoli,« so zapisali v benediktinskem samostanu na Bavarskem, ki je v teh dneh prejel nepričakovano pošiljko – razglednico iz Rima, ki je na njihov naslov prispela po kar 51 letih!Razglednica, na kateri je zapisan datum april 1969, je v opatijo Münsterschwarzach prispela pretekli teden, so objavili na facebooku.Izkazalo se je, da so se štirje menihi in neka, ki so se podpisali, zmotili pri naslovu, tako da je razglednica za dolgega pol stoletja pristala v arhivih nemške pošte mrtvih pisemskih pošiljk.Zdaj je na ogled v samostanu v mestecu Schwarzach am Main, ki leži približno 25 kilometrov vzhodno od Würzburga, poroča Deutsche Welle.Pismo je odšlo na svojo pot iz Rima 20. aprila 1969. Da je prispelo šele prejšnji teden, je razlog v napačnem naslovu. Pošiljatelj je uporabil napačno poštno številko West-8711. Po ponovni združitvi poštnih okrajev, ki se je zgodila ravno v tistem času, pa se je pošta preimenovala in dobila novo poštno številko 97359.Opatija sicer še vedno ne ve natančno, kje se je zataknila ta razglednica, ki je bila frankirana z dvema znamkama, vrednima 20 italijanskih lir. Ve se, da je bil med pošiljatelji tudi pater, ki je takrat ravno študiral v Rimu. Grün še živi, a se tega pisma po 51 letih ne more več jasno spomniti. Je tudi eden od pripadnikov opatije Münsterschwarzach, ki je sicer ena najpomembnejših opatij v nemško govorečih državah. Ustanovljena je bila že leta 816 in je obstajala vse do leta 1803. Leta 1913 so jo benediktinci ponovno naselili. V samostanu biva več kot 100 menihov. Med njimi tudi Grün, ki je hotel pred pol stoletja svojim sobratom samo poslati vljudnostno razglednico.