Razburljivo odkritje: na Marsu menda našli sledi starodavnega življenja (FOTO)

Nasa je v sredo razkrila izjemno odkritje: na skali, ki jo je rover Perseverance lani odvzel na Marsu, so znanstveniki našli zanimive »leopardove pege«, ki bi lahko bile potencialna sled starodavnega življenja.

Prepričani so, da so te nenavadne formacije, odkrite na skali z imenom Cheyava Falls v krateru Jezero, morda nastale z biološkimi procesi. Svoja spoznanja so objavili v recenzirani znanstveni reviji Nature, vendar poudarjajo, da so potrebne dodatne raziskave, poroča CNN.

»Najjasnejši znak življenja doslej«

Vršilec dolžnosti administratorja NASA, Sean Duffy, je poudaril pomen odkritja. »Po letu dni pregledov so se vrnili in rekli: 'Poslušajte, druge razlage ne najdemo',« je dejal. »To bi torej lahko bil najjasnejši znak življenja, ki smo ga kadarkoli našli na Marsu – in to je neverjetno razburljivo.«

FOTO: Zaslonski Posnetek

Raziskava v starodavni rečni dolini

Vzorec, poimenovan Sapphire Canyon, je rover Perseverance zbral julija 2024 na skalnem robu ob izlivu starodavne rečne doline Neretva Vallis. To območje je pred več kot tremi milijardami let oblikovala voda, ki je tekla v krater Jezero. Prav zato so ta krater izbrali kot mesto pristanka roverja, ki je februarja 2021 začel misijo iskanja kamnin, oblikovanih z vodo.

Vzorec je varno shranjen v kovinski cevi na Marsu, a že zdaj buri znanstveno domišljijo. Lahko bi razkril, ali je na Rdečem planetu nekoč obstajal mikroskopski življenjski svet.

Katie Stack Morgan, ena od znanstvenic misije Perseverance, je dejala: »Odkritje potencialnega biopodpisa – značilnosti, ki bi lahko kazala na biološke procese – zahteva dodatno analizo. Gre za rezultat let napornega dela, predanosti in sodelovanja več kot tisoč znanstvenikov in inženirjev.«

Nicky Fox, pomočnica administratorja za NASA-in oddelek znanstvenih misij, je dodala: »Danes vam kažemo, da smo korak bliže odgovoru na eno najglobljih vprašanj človeštva: ali smo v vesolju res sami?«

FOTO: Zaslonski Posnetek

Analiza skale Cheyava Falls

Skala Cheyava Falls, poimenovana po slapu v Grand Canyonu, je posejana z majhnimi črnimi pikami, ki so jih znanstveniki poimenovali »makova semena«, in večjimi lisami – »leopardovimi pegami«.

Instrument Sherloc je v skali zaznal tudi organske spojine. Na Zemlji so ogljikove molekule osnovni gradniki življenja, zato njihova prisotnost na Marsu nakazuje, da so se tam morda nekoč odvijale kemijske reakcije, ki so podpirale mikroorganizme.

Prisotnost vode – ključne sestavine za življenje – potrjujejo tudi bele žile kalcijevega sulfata.

Analiza »leopardovih peg« z instrumentom Pixl je razkrila železo in fosfat. Znanstveniki menijo, da so te lise nastale zaradi reakcij s hematitom, mineralom, ki Marsu daje značilno rdečo barvo. Takšne reakcije bi lahko zagotavljale energijo za mikrobe.

Prihodnost marsovskih vzorcev

Od pristanka dalje rover Perseverance skrbno zbira vzorce po celotnem kraterju Jezero, z namenom, da bi jih prihodnje misije prinesle na Zemljo. A povratek je negotov, saj se Nasa sooča s predlogom Bele hiše o znatnem zmanjšanju znanstvenega proračuna.

»Raziščemo, kako vrniti ta vzorec ali druge vzorce,« je pojasnil Duffy. »Pregledujemo proračune, roke in razpoložljivo tehnologijo, da bi jih čim hitreje in učinkoviteje prinesli na Zemljo. To je analiza, ki trenutno poteka.«