Razburja izjava o Iranu, Janša ni govoril v imenu EU

Izjave slovenskega premierjav podporo preiskavi pokola političnih zapornikov v Iranu leta 1988, ki so sprožile nekaj zmede, nikakor ne predstavljajo stališča EU, je danes v Bruslju poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.Janša je na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k neodvisni preiskavi pokola političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Opozoril je tudi na vlogo novoizvoljenega iranskega predsednikav tem pokolu. Zaradi njegovih izjav je iransko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila. EU pa so pozvali k pojasnitvi stališč.Borrell je po današnjem zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju v odgovoru na novinarsko vprašanje povedal, da je govoril s slovenskim zunanjim ministrom, na zasedanju pa da o tem niso javno razpravljali. Pojasnil je, da je v nedeljo na poti iz Hrvaške v Bruselj po telefonu govoril z iranskim zunanjim ministromki ga je vprašal, ali stališča, ki jih je izrazil Janša kot predsedujoči Svetu EU, izražajo uradna stališča EU, saj da je bilo nekaj zmede, ker Slovenija sedaj predseduje Svetu EU.Borrell je, kot je povedal, iranskemu ministru pojasnil, da lahko ima članica unije svoja stališča o določenih temah, a da ta, četudi ta članica predseduje Svetu EU, ne predstavljajo uradnih stališč EU.Na zunanjepolitičnem področju uradna stališča EU na ravni voditeljev predstavlja predsednik Evropskega sveta, na ministrski ravni pa visoki zunanjepolitični predstavnik, je še poudaril Borrell. Ob tem je spomnil na podoben primer, ko je madžarski premierpodal izjave glede Kitajske, ter ponovil, da kot takrat tisto ni bilo stališče unije, tudi v primeru izjav slovenskega premierja to ni bilo stališče unije.Stališče unije glede Irana je po Borrellovih besedah uravnoteženo - izvajati političen pritisk, ko je to potrebno, in obenem poskušati sodelovati, ko je to potrebno, na primer glede iranskega jedrskega programa. Visoki zunanjepolitični predstavnik je še pojasnil, da Janša sicer ni na nobeni točki dejal, da govori v imenu EU, vendar so ga v razpravi predstavili kot predsedujočega Svetu EU, kar da je povzročilo nekaj zmede.