Ravnatelju pomaga robotka

V zasebni šoli Cottesmore v britanskem Sussexu so se odločili za pogumen in revolucionaren korak. Kot prva šola v Veliki Britaniji so za pomočnika ravnatelja angažirali umetno inteligenco. »Robotka« Abigail Bailey deluje zelo podobno kot ChatGPT, ki ga lahko vsakdo vpraša, kar mu leži na duši, algoritmi pa mu nato generirajo odgovor. Ravnatelj Tom Rogerson, ta je iz mesa in krvi, se bo lahko na svojo pomočnico obrnil z vsemogočimi vprašanji in po vsemogoče nasvete, poudarek pa bo na podpori učiteljev, pomoči učencem z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ter pisanju šolskih pravil.

»Včasih je že samo to, da vemo, da nam je ves čas nekdo na razpolago za vprašanja, pomoč in podporo, zelo pomirjujoče. Še bolj pomirjujoče je, da je ta oseba ali v našem primeru naprava izjemno izurjena, pametna in zanesljiva,« pravi Rogerson, ki dodaja, da to ne pomeni, da ne bo nikoli več potreboval ljudi, se pa počuti bolje, da ne bo več imel občutka, da koga moti, prav tako mu ne bo treba čakati na odgovor. Ravnatelj šole, ki vključuje tudi internat, namenjena pa je otrokom med četrtim in 13. letom starosti, je že od začetka navdušen nad umetno inteligenco, razvojem tehnologije in vsemi možnostmi, ki nam jih ponuja, ter načini, kako nam lahko olajša življenje. V nasprotju z mnogimi pa Tom Rogerson ne verjame, da nas bodo naprave in umetna inteligenca nekega dne nadomestile, še posebno ne učiteljev.

Tom Rogerson ne verjame, da nas bodo naprave nekega dne nadomestile. FOTOgrafiji: Getty Images

»Vstopamo v prihodnost, a obenem ohranjamo osnovne vrednote tradicionalne vzgoje in izobraževanja. Umetna inteligenca ne bo nadomestila naših predanih učiteljev, razširila bo njihove zmogljivosti in tako učencem omogočila še boljšo izobrazbo,« je prepričan ravnatelj. Tudi učenci omenjene šole so že dobili vsak svojega pomočnika z umetno inteligenco, ki bo vsakemu za začetek pomagal ugotoviti, kakšen je njegov slog učenja, pozneje pa jih bodo morda uporabljali še v druge namene, o tem ravnatelj še razmišlja.