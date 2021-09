Ravnatelj potrdil: učenci ne bodo nosili mask

Kaj pa pri nas?

Šola se je dobro začela in epidemiloška pravila ostajajo. Na Hrvaškem velja, da so učenci v šoli brez mask, če se v učilnicah lahko omogoči meter in pol razdalje, medtem ko mora biti v srednjih šolah ta razdalja dva metra.Ravnatelj OŠ Čakovecje za hrvaške medije pojasnil, da v njegovi šoli učenci mask na hodnikih, v knjižnici in v razredih ne bodo nosili. »Mislim, da lahko ohranjamo medsebojno razdaljo.«Po zadnjih odločitvah slovenske vlade je uporabo zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Kadar se na javnih krajih upošteva in izvaja pogoj PCT ali se na njih zadržujejo člani istega gospodinjstva, uporaba zaščitne maske ni obvezna.Izjema pri uporabi zaščitnih mask so otroci do dopolnjenega šestega leta starosti, učenci v osnovni šolah do vključno petega razreda ter v glasbenih šolah do vključno drugega razreda. Enako velja za vzgojitelje otrok in predšolskih otrok, višje in visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado, govornike v zaprtih javnih prostorih, nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra.