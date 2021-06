Ratko Mladič obsojen na dosmrtni zapor!

Prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča je v pritožbenem postopku danes bivšega poveljnika vojske Republike srbske Ratka Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH. Kot neutemeljene je zavrnil pritožbe obrambe, zavrnil pa je tudi pritožbo tožilstva. Petčlanski senat je ob nasprotnem mnenju predsedujoče sodnice Prisce Matimbe Nyambe iz Zambije zavrnil Mladićevo pritožbo v vseh točkah. Zavrnil je tudi pritožbo tožilstva na točko obtožnice, v kateri je bil Mladić na sojenju na prvi stopnji leta 2017 oproščen krivde za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v petih občinah v BiH leta 1992. Sodniki prizivnega senata so oprostilno sodbo v tej točki potrdili.



Potrdili so tudi ključne ugotovitve haaškega Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je Mladića na prvi stopnji 22. novembra 2017 obsodilo na dosmrtni zapor. Sodišče ga je kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske spoznalo za krivega najhujših zločinov - genocida zaradi poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad med vojno v BiH.



Na izreku pravnomočne sodbe je bil danes tudi 78-letni Mladić, ki so ga v času pandemije covida-19 obdajale prozorne pregrade. Preko slušalk je umirjeno poslušal izrek sodbe, ki ga je podala predsedujoča sodnica. S pravnomočno sodbo se je tako po 26 letih od vložitve obtožnice končal postopek proti Mladiću, ki je eden najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 - genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva.

