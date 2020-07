Rambo z vrtnimi palčki

Sumljivi človek z lokom

Kar 200 policistov je iskalo Rauscha v Črnem gozdu.FOTO: GETTY IMAGES

Harmonično življenje

Yves Rausch FOTO: POLIZEI-OFFEN-BURG

Šest dni

Več kot šest dni je približno 200 policistov nemške zvezne dežele Baden-Württemberg po gozdnih prostranstvih Črnega gozda (Schwarzwalda) iskalo in lovilo 31-letnega, možakarja, ki se je poistovetil s svojim vzornikomiz filmov o Rambu, samotarskem ameriškem bojevniku na južnoazijskih bojiščih v časih vietnamske vojne. Če je bil Stallone v vlogi Ramba v vojni z »rdečkarji«, je bil Rausch zdaj v vojni s sodobno družbo, ki so ga dosedanja soočenja z možmi postave tako vrgla iz tira, da enostavno ni prenesel pogleda nanje in jih je, kot navajajo nekateri nemški časopisi njegovo mamo, v paniki napadel.Zgodba z nemškim Rambom iz Črnega gozda, kjer, mimogrede, izvira Donava, se je začela zapletati že prejšnjo nedeljo, ko je nekdo obvestil policijo v mestu Oppenau, da je v gozdni koči sumljiv človek, oblečen v maskirno obleko in oborožen z lokom in puščicami. Ko so štirje policisti prišli pogledat, kaj se dogaja, jih je Rausch namesto z lokom pričakal s pištolo, razorožil vse štiri policiste in se pognal v gozd.Policisti so seveda kmalu zagnali iskalno akcijo, zvezna dežela Baden-Württemberg je za Yvesom Rauschem poslala 200 policistov, helikopter, sledilne pse, opremo za toplotno iskanje, ki so po več kot šestih dneh, šele ta ponedeljek, nemškega Ramba izsledili in aretirali. Da so ga tako dolgo iskali, si policisti razlagajo s tem, da je Rausch kar nekaj časa že živel v gozdu, da je zato izjemno dobro poznal območje in se je tam počutil varnega.Kaj je Rauscha gnalo, da je razorožil četverico policistov in jim pobral orožje, naj bi ugotovili med preiskavo. Ne vedo namreč, ali je imel napad na policiste morebitno politično ozadje ali je bil vmes kakšen drugačen motiv. V neki bližnji gostilni so sicer našli nekakšen tekst na dveh straneh, kjer poziva na »harmonično življenje z naravo in v naravi«, ki naj bi ga Rausch tam pustil, kar so nekateri nemški mediji takoj označili kot njegov politični manifest. Vendar pa je policija konec tega tedna že izrazila dvom, da bi bil Rausch avtor tega besedila.Njegova mati je razlagala, da je Rausch policiste napadel v nekakšnem paničnem napadu, zaradi slabih izkušenj, ki jih je doživel v zaporu, kjer je sedel tri leta in pol, potem ko je leta 2010 s samostrelom težje poškodoval znanca. To naj bi se zgodilo zaradi spleta nesrečnih naključij in Rausch naj ne bi, po besedah znancev in sorodnikov, pomenil kakšne velike nevarnosti za družbo. Njegov znanec je za lokalni radio dejal, da je prijeten fant in je najbrž tako ravnal, ker v nobenem primeru noče nazaj za zapahe. Rauscheva mati pa je dejala, da je gozdno kočo njen sin uporabljal kot bivališče – tam naj bi gojil zelenjavo – in za izdelavo lesenih vrtnih palčkov, ki jih je prodajal.