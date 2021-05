Rakete letijo, mesta gorijo, otroci umirajo: Izrael razglasil izredne razmere

Izrael je uničil stolpnico v Gazi. FOTO: Mohammed Salem, Reuters



Ponoči so se oglasile sirene



Več kot 600 raket v nekaj dneh



To le začetek državljanske vojne?

Nasilje ne poneha, mednarodna skupnost poziva k umiritvi razmer. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

V Izraelu se je tudi ponoči nadaljevalo obstreljevanje med izraelsko vojsko in palestinskimi gibanji z območja Gaze. Hamas in Islamski džihad sta izstrelila več kot 300 raket, Izrael je odgovoril s silovitimi letalskimi napadi. V najhujšem obstreljevanju med stranema v zadnjih letih je umrlo najmanj 35 Palestincev in pet Izraelcev.Na območju Gaze, kjer ima nadzor gibanje Hamas, je bilo med ubitimi od ponedeljka zvečer najmanj 12 otrok in ena ženska. Še okrog 230 ljudi je bilo po navedbah lokalnih oblasti v letalskih napadih izraelske vojske poškodovanih. Številne so rešili iz ruševin porušenih stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Izraelu so se ponoči v več mestih, vključno s Tel Avivom, oglasile sirene, preden je območje zadela toča raket. Nekateri, ki jim ni uspelo pravočasno priti do podzemnih zaklonišč, so se zatekli pod mostove. V mestu Lod sta bila davi ubita moški in deklica, katerih avtomobil je zadela raketa. V mestu Rishon Lezion je umrla ženska, v Aškelonu pa dve. Ranjenih je bilo najmanj 100 Izraelcev.Izraelska vojska navaja, da je od ponedeljka na območje Izraela z območja Gaze priletelo več kot 600 raket, od katerih naj bi številne pristale še v Gazi ali pa jih je prestregel njihov sistem protiraketne zaščite. Zaradi obstreljevanja je moral Izrael začasno ustaviti polete na svojem glavnem letališču Ben Gurion blizu Tel Aviva.Izraelski obrambni ministerje glede izraelskih letalskih napadov posvaril, da gre le za začetek, medtem ko je vodja Hamasa v odgovor zatrdil, da so pripravljeni na stopnjevanje napadov, če to želi Izrael.Izraelski premierje v mestu Lod razglasil izredne razmere, potem ko so tam po smrti izraelskega Arabca med arabskimi prebivalci izbruhnili nemiri. Izraelske oblasti so v mesto poslale okrepitve, da bi zajezile spopade.Dramatično stopnjevanje medsebojnih napadov med Izraelom in palestinskimi skrajnimi skupinami na območju Gaze so sprožili nemiri, ki so v zadnjih dneh izbruhnili v Jeruzalemu, še posebej na območju Tempeljskega griča.Mednarodna skupnost obe strani poziva k pomiritvi. Odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhodje posvaril, da se razmere zaostrujejo v smeri proti državljanski vojni, še poroča AFP.