Raj za otroke: sladoledni muzej

Skok med kepice

Ponujajo okusne ledene dobrote in obilo zabave. FOTO: Reuters

Ker je v ZDA tako zelo priljubljen, je napočil čas za podružnico na drugem koncu sveta: Singapur je častni izbranec, ki bo poleg New Yorka gostil sloviti muzej sladoleda in tako številnim ljubiteljem ledene poslastice ponujal pobeg od skrbi in stresa zaradi pandemije in drugih tegob.Podobe otrok in odraslih, ki so se vsaj za nekaj ur počutili kot otroci, sredi bazenov, polnih (plastičnih) kepic, nikogar ne pustijo ravnodušnega, sploh zato, ker je v pisanih prostorih seveda mogoče okušati tudi pristno dobroto, tudi najizvirnejše in za marsikoga morda nenavadne okuse. Bi si naročili kepico rdečega fižola?V Singapurju je takšen sladoled namreč prava uspešnica, ki so si jo privoščili številni izmed prvih obiskovalcev. Vstop je mogoč le ob izpolnjevanju pogoja PCT, ob strogih protikoronskih ukrepih in ob vnaprejšnji rezervaciji, saj je število obiskovalcev, ki so lahko hkrati v prostorih, omejeno. Sladkosnedi gostje so morali tudi ves čas, razen med lizanjem, nositi maske, a te jih niso motile med skakanjem v bazene in po napihljivih gradovih, guganjem, spuščanjem po toboganih, vožnjo s sladolednim avtomobilom in metanjem kepic v koš.Sladoledne zabave prav nič ne more pokvariti, so odločni obiskovalci, zadovoljni, da si lahko popestrijo tudi koronski čas in odmislijo skrbi, muzeja pa se veselijo tudi v novi ameriški podružnici. Sladoledni raj se bo namreč v prihodnjih dneh, v soboto, odprl tudi v Austinu v Teksasu. .