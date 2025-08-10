Raj za naturiste je v Franciji

Približno uro vožnje od Montpelliera je Cap d'Agde, letoviško mesto, ki je znano tudi kot golo mesto. Po mnenju nekaterih je to kraj, ki bi ga morali obiskati vsi naturisti, saj je vodilna naturistična destinacija v Sredozemlju. Vsako leto se več kot 12 milijonov ljudi sleče in prenoči v Cap d'Agde. V glavni sezoni lahko v tem naturističnem raju sprejmejo približno 45.000 obiskovalcev na dan.

V primerjavi z golimi križarjenji ali hoteli se Cap d'Agde trži kot celostna nudistična vas. To pomeni, da lahko nagi obiščete trgovino ali celo dvignete gotovino na banki. Ni drugih pravil, razen očitnega: bodite spoštljivi.

Nekateri pravijo, da je to edini kraj na svetu, kjer lahko ves dan preživiš gol. FOTO: Wikipedia

Morsko letovišče za nagce

Območje, znano kot golo mesto, je znotraj večjega letovišča Cap d'Agde in ima dva kilometra dolgo zasebno plažo. Na TripAdvisorju so ga obiskovalci poimenovali raj za odprte pare. Drugi pa pravijo, da je to »edini kraj na svetu, kjer lahko ves dan preživiš gol«, četudi med rednimi opravili in opravki.

Morsko letovišče za nagce si je v 60. letih 20. stoletja zamislil arhitekt Jean Le Couteur, ki si je v koncentričnih krogih okoli pristanišča zamislil različne tematske cone, od stanovanj, parkirišč, igrišč in drugih objektov za prosti čas. Gradnja je potekala do leta 1990, ko je naturistična vas zaživela v celoti. Ima veliko marino, prostora za 2500 avtodomov, apartmajska naselja, hotel, trgovine, restavracije, nočne klube, bare, pošto, banko, bankomate, pralnice, frizerje in druge objekte. Menda je vroča točka tudi za svingerje in drugače razposajene.