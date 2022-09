Čudoviti kotički Hrvaške, ki vas bodo navdušili

Podaljšajte poletni utrip tudi daleč v jesen in si privoščite malo drugačen oddih. V obdobju, ko so temperature še vedno dovolj prijazne in omogočajo prav prijetno potepanje na prostem, imate priložnost, da Hrvaško spoznate v novi luči – umirjeno, slikovito, prijazno in polno aktivnih doživetij. Tudi na kolesu.

Spoznajte Medžimurje na kolesu

Če ste tudi med počitnicami radi aktivni, potem je raziskovanje na kolesu nedvomno najboljša izbira. Hrvaška ponuja veliko razgibanih in urejenih kolesarskih poti, ki se razprostirajo po celotni državi.

FOTO: TZŽ Medžimurske

V Medžimurju, na skrajnem delu države, na primer, boste nedvomno našli najboljše razmere za popoln odklop. Ne glede na to, ali ste ljubitelj ptic, ribič, fotograf, kolesar ali si želite le spočiti oči, vas bodo v Medžimurju navdušili zeleni griči s tisoči vinogradov, meandri reke Mure in peščine Drave, rodovitna polja, gozdovi in pisani travniki.

In prav s kolesom boste še bolje doživeli to območje, obdano z rekami in pisano naravo. Privlačne in urejene kolesarske poti ob reki Muri in Dravi ali po gričevnatem vinorodnem okolišu Medžimurja ponujajo možnost rekreativnega in zabavnega kolesarjenja. Idealne so tudi za družinske počitnice, saj lahko izbirate med lažjimi in zahtevnejšimi odseki, cestnimi in brezpotji, na voljo pa so tudi prilagojeni tereni za XTC in cross vožnjo.

Doživetje za celo družino. FOTO: Dražen Breitenfeld

Ena od najbolj priljubljenih je 130 kilometrov dolga krožna pot M6 Međimurska, po kateri boste lahko od blizu začutili pristnost tamkajšnjih krajev. Ta pot je pravzaprav kombinacija poti R1 Cestovna prek Čakovca in poti R2 Cestovna, ki sta povezani prek vinske ceste od Štrigove do Macinca in tako tvorita zaprto krožno pot okoli celotnega Medžimurja.

Preverite podrobnosti kolesarske poti M6 Međimurska.

Terme Sveti Martin FOTO: Vid Rotar

Na poti se lahko ustavite v kakšnem od številnih t.i. Cyclist Welcome hotelu ali penzion, in si tako podaljšate raziskovanje Medžimurja s kolesom. Na voljo so številni ponudniki turističnih nastanitev.

Medžimurje je tudi pravi raj za gurmane

Tako kot je zanimiva in domiselna dediščina Medžimurja, je zanimiva in domiselna tudi tradicionalna medžimurska kuhinja. Minila so stoletja, odkar se je medžimurska vinska zgodba začela prepletati z vonjem izvrstnih izvirnih jedi. O tem priča znamenita kuharska knjiga z Zrinskega dvora iz 17. stoletja, ki vsebuje seznam receptov pristne medžimurske baročne kulinarike in predstavlja jedi, kot so jih nekoč pripravljali za mogočno plemiško družino.

FOTO: Maja Danica Pečanić

FOTO: Maja Danica Pečanić

Najbolj znane kulinarične specialitete: pretepena juha, meso 'z tiblice (kuhano suho meso, pakirano v lesenem sodu), turoške skute, temfani picek (piščanec v kremni omaki) z ajdovo kašo in medžimurska gibanica. Brezčasne okuse medžimurske kuhinje lahko dopolnite z izjemnim vinskim doživetjem. Tamkajšnja najbolj znana vina so: graševina, moslavac, beli savignon, chardonnay, traminec in beli muškat.

Hrvaška: Tvoj čas, tvoje življenje, tvoje doživetje

Jesen je res pravi čas za obisk Hrvaške: cene nastanitev so nižje, množica turistov se umika, narava se umirja in pričara neverjetno kuliso barv in umirjenega sožitja. In to je tudi čas, ko se prebivalci vrnejo k vsakdanji rutini. Tako boste dobili popoln vpogled v pristno življenje te raznolike dežele, kjer vsak kotiček ponuja nov običaj – in ti so še danes zelo močno vpeti v tradicijo in bogato dediščino. Tako se lahko nastanite v kakšni od tamkajšnjih kmečkih turizmov, se udeležite kakšne trgatve, si ogledate pobiranje oliv, sodelujte v lovu na tartufe ali nabiranju kostanja. Tako boste pobliže spoznali tradicionalne obrti in poskušali kmečke specialitete, obdani z rumeno-rdeče-rjavimi toni in harmonijo človeka z naravo.

FOTO: Hrvoje Serdar

Obiščite lahko tudi festivale, ki so posvečeni prav jeseni: martinovo kot praznik vina, dnevi tartufov, dnevi olivnega olja, praznik kostanja, praznik buč in praznik gob bodo vaše brbončice spravili v skušnjavo.

Iščete način, kako bi v kratkem času lahko napolnili baterije za celo zimo? Zlijte se z naravnimi lepotami Hrvaške in se naužijte popolne spokojnosti. Potopite se v ekološko najbolj ohranjene dele Evrope, o čemer priča dejstvo, da je 10 % površine Hrvaške zaščiteno. Za svoje jesensko potepanje lahko izberete katerega izmed 8 nacionalnih parkov in 12 naravnih parkov, med katerimi so tudi Plitviška jezera, ki so na seznamu naravne svetovne dediščine Unesco.

Plitviška jezera FOTO: Goran Šafarek

Izkoristite tudi ugodno jadransko podnebje za poznojesensko raziskovanje čudovite hrvaške obale, ki je v tem času prav pravljično spokojna.

FOTO: Ivo Biočina

FOTO: Ivo Biočina

Paragliding, Velebit, Sveto brdo FOTO: Aleksandar Gospić

FOTO: Davor Rostuhar

FOTO: Sanja Grgić Curić/TZO Starigrad

In Hrvaška je še veliko več: je tudi popoln raj za ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa, saj ponuja nešteto oblik vznemirjenja. Potopite se in odkrijte skrite potopljene čudeže zraven neprekosljivo lepe obale. Raziščite vsak kotiček divje narave peš, z jahanjem ali s kolesom. Osvobodite energijo v rečnih soteskah in kamnitih pokrajinah na raftingu ter v kajaku, skočite s padalom in uživajte ob čudovitih razgledih z najlepših hrvaških vrhov.

Če se torej želite izgubiti in zbežati proč od napornega vsakdanjika, je Hrvaška pravi kraj za vas. Nedvomno boste prav v teh bolj umirjenih mesecih našli tudi sebe.

FOTO: Slavko Novaković

Obiščite Hrvaško – pričarajte si vedno nova doživetja Hrvaška ponuja različna doživetja prav vse dni v letu. In čeprav je poletje že skoraj pomahalo v slovo, nič za to. Odkrijte njene številne bisere in raziščite njeno bogato naravno in kulturno dediščino. Na Hrvaškem vam nikoli ne bo dolgčas. Prav nasprotno: čisto vsak kraj skriva v sebi novo življenjsko doživetje. ODKRIJTE GA ŠE TO JESEN.

Naročnik oglasne vsebine je HTZ