Radioaktivno vodo bodo spustili kar v ocean, energetiki mirijo javnost

Radioaktivno vodo bodo spustili kar v ocean

Japonska bo kljub številnim kritikam in nasprotovanju v ocean izpustila prečiščeno radioaktivno vodo iz nuklearne elektrarne Daiči v Fukušimi. Načrtu najbolj nasprotujejo Kitajska, lokalno prebivalstvo in ribiči. Za prehransko varnost oziroma kakovost japonske morske hrane je zaskrbljena tudi Južna Koreja.

Jedrski nadzorni organ Združenih narodov je že pred časom odobril sporni načrt, ki ga bodo izpeljali 12 let po jedrski nesreči v Fukušimi. Načrt za izpuščanje prečiščene odpadne vode je bil pripravljen že več let, japonski okoljski minister pa je leta 2019 izjavil, da »ni drugih možnosti«, saj zmanjkuje prostora za zadrževanje kontaminiranega materiala.

Nesreča se je zgodila leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta terjala 18.000 življenj. FOTO: Reuters

30 let bodo spuščali vodo v morje.

Vztraja, da je izpust varen

Družba Tepco, ki upravlja jedrsko elektrarno, od nesreče črpa vodo, da bi ohladila gorivne palice jedrskih reaktorjev v Fukušimi. To pomeni, da elektrarna vsak dan proizvaja onesnaženo vodo in jo hrani v ogromnih rezervoarjih. Napolnjenih je že več kot 1000 rezervoarjev, Japonska pa pravi, da to ni trajnostna dolgoročna rešitev. V naslednjih 30 letih želi to vodo postopoma izpuščati v Tihi ocean, pri čemer vztraja, da je izpust varen.

Spuščanje očiščene odpadne vode v ocean je rutinska praksa jedrskih elektrarn, vendar gre v Fukušimi za stranski produkt nesreče. »Izpuščena voda bo kapljica v oceanu tako po količini kot po radioaktivnosti. Ni dokazov, da bi te izjemno nizke ravni radioizotopov škodljivo vplivale na zdravje,« pravi strokovnjak za molekularno patologijo Gerry Thomas.