Radijski voditelj v živo ujel trenutek potresa: »Kaj jaz delam tukaj?!« (VIDEO)

Močan potres z magnitudo 4,8 po Richterjevi lestvici, ki je v torek zvečer stresel Dalmacijo in sosednjo Bosno in Hercegovino, je med neposrednim radijskim prenosom zaznal tudi radijski voditelj Božidar Rebić z Novega radia v Zadru. Kljub nenadnemu sunku se je izkušeni voditelj odlično znašel in ni podlegel paniki.

Potres je bil ob 18:43, ravno v trenutku, ko je Rebić v živo poročal iz studia. Mikrofon je jasno posnel tresenje celotnega prostora, kar so pozneje delili tudi na družbenih omrežjih. Voditelj je v tistem trenutku presenečeno vzkliknil: »Kaj jaz delam tukaj?!«

Po podatkih Seizmološke službe Republike Hrvaške je bil epicenter potresa 15 kilometrov severovzhodno od Starigrada Paklenice, intenziteta pa je v epicentru dosegla VI. stopnjo EMS lestvice. Potres je bil močno občuten v širši regiji.