Radiacijski onkolog po 25 letih raziskovanja: Zagotovo obstaja življenje po smrti

Radiacijski onkolog Jeffrey Long iz Kentuckyja je ustanovitelj fundacije Near Death Experience Research Foundation, o svojem znanstvenem delu pa je pred kratkim napisal knjigo, v kateri je zaključil, da je po 25 letih raziskovanja prepričan, da obstaja življenje po smrti. O obstoju posmrtnega življenja sploh ne dvomi in je šel celo tako daleč, da je opisal, kakšni bi lahko bili prvi trenutki po človekovi smrti.

Obsmrtno izkušnjo definira kot stanje, ko je kdo v komi ali klinično mrtev, brez srčnega utripa in ima lucidno izkušnjo, pri čemer vidi, sliši, čuti čustva in komunicira z drugimi bitji. »Vse, kar sem se naučil in spoznal o teh izkušnjah, je temeljito spremenilo moj pogled na onostranstvo.«

Obsmrtne izkušnje imajo skupne niti

Začel je zbirati zgodbe ljudi, ki so šli skozi takšno izkušnjo, in jih vrednotiti z umom znanstvenika in zdravnika. »Dajem mnenja na podlagi dokazov in v vse to sem šel kot skeptik. Toda soočil sem se s prepričljivimi dokazi in začel verjeti, da zagotovo obstaja življenje po smrti.«

Niti dve obsmrtni izkušnji nista enaki, je povedal. »Toda ko sem jih preučil na tisoče, sem videl dosleden vzorec dogodkov, ki se odvijajo v predvidljivem vrstnem redu. Približno 45 odstotkov ljudi, ki imajo to izkušnjo, trdi, da so za kratek čas zapustili svoje telo. Ko se to zgodi, se njihova zavest loči od fizičnega telesa in običajno lebdi nad njim. Oseba lahko vidi in sliši, kaj se dogaja okoli nje, kar običajno vključuje mrzlične poskuse oživljanja. Neka ženska je celo rekla, da je videla zdravnika vreči medicinski pripomoček na tla, potem ko je pobral napačnega, kar je pozneje potrdil.

Po zunajtelesni izkušnji so ljudje priča prevozu v kraljestvo onstran. Mnogi gredo skozi predor in vidijo močno svetlobo. Tam jih pričakajo preminuli najdražji, tudi hišni ljubljenčki, a še vedno polni moči in življenja. Večina ljudi pravi, da čutijo izjemen občutek ljubezni in miru. Počutijo se, kot da je to drugo kraljestvo njihov pravi dom.«

Za te izkušnje ni našel nobene znanstvene razlage

Te izkušnje morda zvenijo kot kliše: močna luč, predor, ljubljeni, ki so umrli ... Toda v 25 letih študija je spoznal, da so ti opisi postali običajni v sodobni kulturi, ker so dejansko resnični. Delal je celo s skupino otrok, mlajših od pet let, ki so imeli obsmrtne izkušnje. Poročali so o enakih izkušnjah kot odrasli – in pri tej starosti je malo verjetno, da bi slišali za močno svetlobo ali predor, ki se pojavi, ko umreš.

»Drugi ljudje so mi pripovedovali o navidezno neverjetnih dogodkih, ki so se pozneje lahko potrdili. Med jezdenjem konja na stezi je ženska izgubila zavest. Njeno telo je ostalo tam, medtem ko je njena zavest odjahala s konjem, ko je oddirjal nazaj v hlev. Kasneje je lahko natančno opisala, kaj se je zgodilo v skednju, saj je to videla, čeprav njenega telesa ni bilo tam. Drugi, ki z njo niso govorili, so njeno zgodbo potrdili. Zdravnik sem. Prebral sem ogromno raziskav o možganih in pretehtal vse možne razlage obsmrtnih izkušenj. Bistvo je, da nobena ne drži vode. Za ta pojav ni niti približno verjetne fizične razlage.«

Preučeval je tudi izkušnje ljudi, ki so komaj ušli smrti

»Pri obsmrtnih izkušnjah mislim na posebno definicijo – oseba mora biti nezavestna. Obstaja pa še ena vrsta pojava, ki me prav tako fascinira: temu, kar imenujem izkušnja takojšnjega, močnega strahu pred smrtjo.

To so situacije, v katerih močno čutite, da je vaše življenje v neposredni nevarnosti. To so situacije, v katerih se komajda izognemo smrti, na primer prometne nesreče, kjer bi en trenutek ali drugačen premik povzročil usoden izid ali nenaden padec.

Ti ljudje najpogosteje ne vidijo predora ali svetle luči, vendar pogosto poročajo, da jim vse življenje »zleti pred očmi«. Čeprav o tem včasih poročajo ljudje, ki so doživeli skoraj smrtne situacije, je pogostejše pri tistih, ki so se komaj izognili usodni situaciji. Ti ljudje se spominjajo celo dogodkov iz otroštva, ki se jih v zavestnem stanju niso mogli spomniti, a so jih kasneje potrdili v pogovoru z družinskimi člani, je zaključil zdravnik, poroča espreso.co.rs.