Račun sprožil burno razpravo: »Hrvati so malo trmasti, zato potrebujejo več časa …«

Tudi letošnja turistična sezona, kot vsako leto, prinaša številne razprave o cenah na hrvaški obali, saj so nekateri gostje nezadovoljni zaradi cen na Jadranu. Eden od uporabnikov Reddita je objavil račun iz Vodic, kjer je za dva sokova v kavarni plačal skoraj 10 evrov.

»Pri sosedih, Vodice, nič posebna kavarna. Dva soka, 10 evrov. Je to normalno? In ja, vem, ljudje se bodo vedno množično rinili na Hrvaško. V redu, vsakemu svoje, ampak 10 evrov za dva soka?« je zapisal. Razprava o tem, ali je na Hrvaškem predrago, se ne umirja.

»Na žalost je na morju treba pogledati cenik, preden kaj naročiš, in ne pričakovati, da bodo cene povsod sprejemljive«, »To je preprosto legitimna prevara«, »Zategnite pas, lahko greste v Grčijo, Italijo ali Egipt«, »Preprosto pred naročilom poglejte cene, ker ni cela Hrvaška tako draga,« so se vrstili komentarji. Nekateri uporabniki so zapisali, da so cene enake tudi v središču Ljubljane.

»V Ljubljani je enak sok 3,5 evra,« je dodal drugi uporabnik. »Fantje, vsi mi, Hrvati, Slovenci, Nemci, Avstrijci bi morali nehati piti in naročati v teh barih. To bo ustavilo te cene in jih znižalo. Na koncu bomo vsi srečni,« je zapisal eden. »Mimogrede skočite čez mejo v Trst po cenejše stvari. Potem hladilna torba in kakšno pivo notri, pa je to to … Tako vztrajamo, dokler jim ne kapne, da so cene težava. Zdaj jim niti Nemci ne trošijo več kot nekoč. Bodo že, samo Hrvati so malo trmasti, zato potrebujejo dlje, da dojamejo,« je napisal uporabnik.

»Ostaneš doma in je še ceneje. Ampak ne, za Slovenca je edino morje, ki ga pozna, hrvaška obala … Dokler bodo Slovenci množično romali na Hrvaško, bo tako in prav jim je Slovencem, ki ne znajo dlje od Istre ali Dalmacije,« je dodal drugi. »Zamrzneš dve steklenici vode, vržeš v torbo s pivom in bo še ob 19h prehladno za pitje … Ampak se ne pritožujem nad Hrvati, dokler mi ne zaračunajo plaže, je to zelo poceni destinacija,« je bil eden od komentarjev.

Včasih cenik skrijejo

Nato so začeli komentirati cenike. »Takšna je zdaj Hrvaška. Včasih cenik skrijejo tako, da ga ne dajo na mizo. Morate jih izrecno prositi, da vam ga prinesejo, ali pa bodo zahtevali, da skenirate QR kodo (kar zahteva uporabo pametnega telefona in tvega predajo vaših osebnih podatkov, odvisno od tega, kako je QR koda zasnovana)«, »Ceniki bi morali biti vedno na mizi v kavarnah, brez neumnosti s QR kodami, brez potrebe, da jih izrecno prosiš,« je pisalo v enem od komentarjev.

V razpravo so se vključili tudi Hrvati. »Sem iz Hrvaške. Vidim to v resnici. Povem ti, da to, kar govoriš, preprosto ni res«, »Ampak ne razumem, zakaj vsako leto vi Slovenci jamrate, da je na hrvaškem morju predrago, bla bla … (seveda da je predrago, strinjam se)«, »Kaj pa cene na Bledu, v Postojnski jami, središču Ljubljane? Zakaj se o tem nič ne govori?«, »Še enkrat moram reči, da so cene na hrvaški obali bizarne in da so Hrvati zelo pohlepni (vir: sem Hrvat), ampak zdi se mi, da se ne zavedate, da je tudi pri vas zelo drago. In to ne samo v sezoni,« so bili nekateri izmed številnih komentarjev.

Kakor koli že, sezona se šele začenja, o cenah pa bomo očitno še veliko razpravljali, poroča Večernji list.