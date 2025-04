V Ljubljano se vrača TA odmevni dogodek

73. Ljubljana Festival, ki bo od 20. junija do 12. septembra, bo obiskovalcem ponudil pester program vrhunskih dogodkov. Junijski in julijski večeri bodo prinesli raznovrstna umetniška doživetja – od poklona legendam slovenske in svetovne glasbene scene do spektakularnih baletnih in opernih uprizoritev ter virtuoznih instrumentalnih koncertov.

Odprtje 73. Ljubljana Festivala bo 20. junija zaznamovala Poletna noč – Ta noč je moja, posvečena legendarni osebnosti slovenske glasbe, Janezu Bončini – Benču. Na koncertu, ki bo združil številne glasbenike, bodo obudili spomine na njegov neprecenljivi prispevek k slovenski popularni glasbi z interpretacijami njegovih največjih uspešnic.

Naročnik oglasne vsebine je Ljubljana Festival