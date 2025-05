Revolucionarna pametna ura, o kateri vsi govorijo

Pametne ure Huawei Watch 5 so od danes naprej na voljo v lokalnih prodajalnah. A to še zdaleč ni vse. Če se zanjo odločite do 30. junija, prejmete še brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6i. Poleg tega vam Huawei omogoča kar tri mesece brezplačne uporabe nadgrajene storitve Huawei Health+.

Zdaj na voljo v dveh velikostih

Marsikoga bo razveselila novost, da sta v seriji Huawei Watch prvič na voljo dve velikosti. Večja ima 46-milimetrsko in manjša 42-milimetrsko ohišje. A to ni edina izbira. Znotraj te osnovne delitve lahko izbirate med različicami z ohišjem iz titana ali dveh vrst nerjavečega jekla, pa tudi različnimi barvnimi kombinacijami in paščki iz najrazličnejših materialov. Novost je pašček, podoben usnjenemu, ki ponuja udobje in vzdržljivost umetne gume. Odlična izbira za športnike in rekreativce, ki hkrati stavijo na klasično estetiko...

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Huawei