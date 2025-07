Na kakšen način je študij na avstrijskem Koroškem drugačen?

Tisti, ki razmišljajo o tehnologijah, ki nas bodo spremljale v prihodnosti, in vsi mladi posamezniki, ki spremljajo smer, v katero se premika naš svet, iščejo drugačne priložnosti za razvoj in nova znanja. Klasični študijski programi pogosto ponujajo premalo, mladi danes iščejo neposredni stik tako z inovacijami kot s trgom dela. Združitev obojega je prava popotnica za uspešno prihodnost.

In prav na avstrijskem Koroškem so ustvarili prostor, kjer študij razvija inovacije prihodnosti in vzporedno potekata tudi stalno povezovanje in izmenjava znanja s trgom dela. Nov način učenja in razvoja se je izkazal za temelj gradnje prihodnosti, ki bo napredna in inovativna.

