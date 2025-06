Kaj na avstrijskem Koroškem delajo drugače?

In prav avstrijska Koroška je zaradi strateškega pristopa k spodbujanju razvoja, tehnologije in interdisciplinarnega povezovanja postala ena najbolj obetavnih in zanimivih regij na svetu. To je prostor, kjer se razvijajo napredne tehnologije in kjer sta digitalizacija in umetna inteligenca dobili nov zagon. »Na Koroškem so kratke razdalje, raznolikost, prednosti regionalnosti, pa tudi lega v primerjavi z drugim svetom celovit paket, ki vam uresniči številne želje,« glavne prednosti regije povzame dr. Eva Eggeling, vodja Inovacijskega centra Fraunhofer za digitalizacijo in umetno inteligenco KI...