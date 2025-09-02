Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Ste pred kratkim rodili in se sprašujete, zakaj je vaš trebuh, kljub izgubi telesne teže, še vedno videti, kot da ste na začetku nosečnosti? Ali med vstajanjem iz ležečega položaja opazite značilno izboklino vzdolž trebušne sredine in imate hkrati občutek, da je vaš trebuh »razrahljan«? Ob tem čutite še bolečine v križu? Morda gre za diastazo rektusov ali razmik trebušnih mišic, ki se pogosto razvije po porodu, zaradi obremenitve trebušne stene med nosečnostjo. Razlog je rastoča maternica, ki pritiska na vezivno tkivo med mišicami. Pogosto se k naštetim simptomom pridružita tudi mišična šibkost in nestabilnost mišic jedra.

Diastaza rektusov je sicer pogost pojav, ki prizadene kar dve od treh žensk po porodu. Ker se bolečine in težave lahko razvijejo tudi pozneje, mnoge to zmotno dojemajo zgolj kot neprivlačno neprijetnost. Vendar žal ne gre le za estetsko težavo, ampak stanje, ki brez strokovne rehabilitacije lahko pripelje do hujših bolečin in dolgoročnih okvar.

