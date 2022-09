Putinu zmanjkuje vojakov, odredil delno mobilizacijo

»Vpoklicani bodo le Rusi, ki so trenutno v rezervni vojaški sestavi, predvsem pa tisti, ki so služili v vojski in imajo vojaške izkušnje,« je dejal Vladimir Putin v televizijskem nagovoru, ki so ga pričakovali že od včeraj zvečer.

»Cilj Zahoda je oslabiti in uničiti Rusijo. Prišli so do naših mej in nadaljujejo sovraštvo proti Rusiji. Zavračajo mirno rešitev v Donbasu, zato je bila naša vojaška operacija neizbežna. Morali smo očistiti področje nacistov in okupacijskih sil,« je v govoru povedal Putin in dodal, da se v njihovih vrstah borijo profesionalni ruski vojaki in vojaki iz drugih držav, da pa se kijevski režim vojskuje s plačanci in z Natovo vojsko proti lastnemu narodu, in to že vse od leta 2014. Dodal je še, da se bodo pogovorili o naslednjih korakih za zaščito ruske suverenosti ter volji ljudi, da sami odločajo o svoji usodi. Potrdil je, da bodo izvedli referendum v štirih regijah na ozemlju Ukrajine.

Rusi v iskalnik Google po odgovor, kako zapustiti državo

Putinov govor in odločitev o stopnji mobilizacije sta bila napovedana v torek zvečer, vendar sta se zgodila šele danes zjutraj. V strahu pred splošno mobilizacijo so ruski moški iskali načine, kako bi bilo v primeru splošne mobilizacije mogoče zapustiti domovino. Jutarnji list poroča, da je indeks vprašanja »Kako zapustiti državo« včeraj v Rusiji dosegel svoj maksimum. To se je zgodilo okoli 18. ure, največkrat pa so to vprašanje postavljali v okolišu Habarovsk, ki meji na Kitajsko.

Strašna grožnja z jedrskim orožjem

»Zahod nas izsiljuje z nuklearko v Zaporožju, a tudi mi imamo orožje za množično uničenje, in to modernejše od Nata. Če bo treba zaščititi naš narod, ga bomo. Ne blefiram.« Tako je v govoru spet zagrozil ruski predsednik Putin, ki očitno ne namerava odstopiti od svojih ciljev.