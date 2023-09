Putinu to niti malo ne bo všeč: Zelenski trdi, da ve, kdo je ubil šefa Wagnerja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da za smrtjo vodje plačancev skupine Wagner Jevgenija Prigožina, ki je prejšnji mesec umrl v skrivnostni letalski nesreči skupaj z najvišjimi pomočniki, stoji ruski voditelj Vladimir Putin.

Ukrajinski predsednik, ki trditve sicer ni podprl z dokazi, je v Kijevu dal kratek komentar, ko so mu postavili vprašanje o ruskem predsedniku.

»Dejstvo je, da je ubil Prigožina - vsaj to je informacija, ki jo imamo vsi, in ne kakšna druga - govori tudi o njegovi racionalnosti in o tem, da je šibak,« je dejal Zelenski.

Kremelj pravi, da bodo raziskani vsi možni vzroki strmoglavljenja, vključno z možnostjo umora. Trditev, da je Putin ukazal umor Prigožina in njegovih ljudi, je označil za popolno laž.