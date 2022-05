Putinu naj bi bili šteti dnevi

Govorice o izredno slabem zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina ne potihnejo, pravzaprav so vedno glasnejše. Nekdanji britanski vohun Christopher Steele, ki dobro pozna razmere v Rusiji in je tudi avtor dosjeja o Donaldu Trumpu in domnevnem ruskem vmešavanju v ameriško predsedniško kampanjo leta 2016, je dejal, da je to slišal že od več zanesljivih ruskih virov, zato je prepričan, da govorice ne morejo biti izmišljene. Pred časom se je v prisluhe ujel celo ruski poslovnež, ki sodeluje tudi s Kremljem, ko je bentil o tem, da je Putin uničil rusko in ukrajinsko gospodarstvo ter mnogo drugih po svetu, in mimogrede navrgel, da naj bi imel 69-letnik krvnega raka, ter da upa, da bo kmalu umrl. »Vsi to upamo, najsi bo zaradi bolezni ali politične akcije,« je med drugim dejal milijonar, čigar identitete pri reviji, kjer hranijo prisluhe, ne želijo izdati, da bi ga zaščitili.

Da ima ruski predsednik, ki bo 7. oktobra dopolnil 70 let, res krvnega raka, in da so mu najverjetneje šteti dnevi, je med drugim potrdil ukrajinski generalmajor Kirilo Budanov in dodal, da naj bi nekaj najbližjih Putinovih sodelavcev že načrtovalo tudi državni udar, da bi ga spravili s položaja. »Postopki so se že začeli, nemogoče jih je ustaviti. Prej ali slej se bo v Ruski federaciji zamenjala oblast, o tem ni dvoma,« je v intervjuju za britansko televizijo dejal Budanov, ki je zanikal nekatere govorice, da naj bi bile informacije o Putinovi bolezni zgolj ruska propaganda: »Ne, da ima raka in še nekaj drugih bolezni, povsem drži.« Ni pa Budanov komentiral, katere so te druge bolezni, in ali gre res za parkinsona ter shizofreno motnjo, kot že nekaj časa ugibajo svetovni mediji.