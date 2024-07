Putinovo sporočilo močno odmeva: »Evropa razpada po šivih, zgodovina se bo ponovila«

Rusija je danes opozorila, da bi lahko zaradi načrtovane namestitve ameriški raket dolgega dosega v Nemčiji evropske prestolnice postale tarča ruskih raket. Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, bi evropske prestolnice lahko postale žrtve spopada med Washingtonom in Moskvo.

»Naša država je na muhi ameriških raket v Evropi. Vse to smo že doživeli, to se je že zgodilo,« je dejal Peskov. Vendar ima Rusija možnost, da te rakete odvrne, potencialne žrtve pa so prestolnice evropskih držav, je zagrozil.

»Evropa zdaj razpada po šivih. To ni najboljši čas za Evropo in zato se bo tako ali drugače zgodovina ponovila,« je še dejal.

Ob vrhu zveze Nato sta v sredo Washington in Berlin napovedala, da bodo ZDA v Nemčiji z letom 2026 začele znova, prvič po obdobju hladne vojne, nameščati ameriške rakete dolgega dosega. Kot sta sporočili državi, gre za nameščanje raket tipa tomahawk, SM-6 in hipersoničnih raket, ki imajo daljši doseg kot trenutno v Evropi nameščene rakete. Šlo naj bi za t. i. epizodične oz. začasne namestitve.

Kremelj je izjavo obsodil kot vrnitev v obdobje hladne vojne.