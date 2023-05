Putinovi trdijo, da so »partizane« uničili, a ta posnetek dokazuje nasprotno (VIDEO)

Rusija mora svoja vojaška prizadevanja osredotočiti na preprečevanje novih vdorov na njeno ozemlje, so danes sporočili iz Kremlja, potem ko so v ponedeljek v regiji Belgorod izbruhnili spopadi med ruskimi silami in domnevno sabotažno skupino, ki naj bi v regijo prišla iz Ukrajine.

»To, kar se je zgodilo v ponedeljek, je razlog za globoko zaskrbljenost in ponovno potrjuje, da ukrajinski borci nadaljujejo svoje dejavnosti proti naši državi,« je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »To od nas zahteva več naporov in ti napori se nadaljujejo – posebna vojaška operacija se nadaljuje, da se to ne bi ponovilo,« je dodal.

Moskva trdi, da so saboterje uničili

Kmalu zatem so iz Moskve sporočili še, da so ruske sile sabotažno skupino najprej odbile in potisnile nazaj ter nato uničile. »Med protiteroristično operacijo so bile nacionalistične formacije blokirane in uničene z zračnimi napadi in artilerijskim ognjem,« je navedlo rusko obrambno ministrstvo. No, omenjene partizanske sile pa so potem objavile posnetek, ki dokazuje, da napredujejo globlje na rusko ozemlje.

Odgovornost za incidente je sicer prevzela legija Svoboda Rusije, ki se opisuje kot protikremeljska milica, medtem ko je namestnica ukrajinskega obrambnega ministra sporočila, da Ukrajina »ne vodi vojne na tujih ozemljih«.