Putin prisluškuje nemški vojski? »To bi lahko bilo zelo resno«

Tajna videokonferenca nemške vojske o vojni v Ukrajini je bila prestrežena, je potrdila tiskovna predstavnica nemškega obrambnega ministrstva. Dodala je, da za zdaj ne morejo z gotovostjo trditi, ali so bile v posneti ali prepisani različici, ki kroži po družbenih omrežjih, narejene kakršne koli spremembe.

30-minutni zvočni posnetek pogovora med častnikoma nemških zračnih sil je v petek na družbenih omrežjih objavila vodja ruske državne televizije RT Margarita Simonjan. V njem visoki častniki nemških zračnih sil razpravljajo o napadu na polotok Krim oziroma o možnostih namestitve manevrirnih raket taurus nemške izdelave.

Teme pogovora vključujejo tudi usmerjanje raket na cilje, kot je most, ki prek Kerške ožine Krim povezuje z Rusijo, pa tudi uporabo raket, ki sta jih Kijevu zagotovili Francija in Velika Britanija. Na posnetku je tudi politično občutljiva omemba, da imajo Britanci nekaj ljudi na terenu v zvezi z namestitvijo njihovih manevrirnih raket Storm Shadow, ki so jih poslali v Ukrajino.

Nemški kancler objave posnetka označil za zelo resno zadevo

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je danes sporočila, da Rusija od Nemčije zahteva pojasnila. »Poskusi, da bi se izognili odgovorom na vprašanja, se bodo šteli za priznanje krivde,« je dejala.

Nemški kancler Olaf Scholz je ob robu obiska v Vatikanu obljubil temeljito in hitro preiskavo objave posnetka razprave med častniki, ki jo je označil za zelo resno zadevo.

Ukrajina Nemčijo sicer že dolgo prosi za dobavo raket taurus, ki lahko dosežejo tudi do 500 kilometrov oddaljene cilje. Nemški kancler Olaf Scholz je doslej to možnost zavračal, češ da bi to povzročilo le zaostritev konflikta.