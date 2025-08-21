To so Putinovi pogoji za mir: zahteva celoten Donbas, nevtralnost in opustitev Nata

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v petek na Aljaski srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom na prvem rusko-ameriškem vrhu po več kot štirih letih. Po navedbah virov, ki so želeli ostati anonimni, je bila skoraj celotna, skoraj triurna razprava za zaprtimi vrati posvečena možnemu kompromisu za Ukrajino.

Po srečanju je Putin ob Trumpu dejal, da upa, da bo pogovor odprl pot k miru, vendar nobeden od voditeljev ni razkril podrobnosti. V doslej najpodrobnejšem poročilu iz Rusije o Putinovi ponudbi je Reutersu uspelo začrtati obrise tistega, kar želi Kremelj doseči z morebitnim mirovnim sporazumom, s katerim bi končali vojno, ki je zahtevala že stotisoče življenj.

Podrobnosti Putinove ponudbe

Ruski viri navajajo, da je Putin pripravljen na kompromis glede svojih teritorialnih zahtev iz junija 2024, ko je od Kijeva zahteval štiri regije: Doneck in Lugansk na vzhodu (Donbas) ter Herson in Zaporižje na jugu. Kijev je te pogoje zavrnil kot zahtevo po kapitulaciji.

V novem predlogu Putin še vedno zahteva, da se Ukrajina v celoti umakne iz delov Donbasa, ki jih še nadzoruje. V zameno bi Moskva zamrznila trenutne bojne črte v Zaporižju in Hersonu. Po ameriških ocenah Rusija nadzoruje približno 88 % Donbasa ter 73 % Zaporižja in Hersona.

Kot del morebitnega dogovora je Moskva pripravljena vrniti manjše dele regij Harkov, Sumi in Dnipropetrovsk, ki jih trenutno drži.

Putin še vedno zahteva, da se Ukrajina odpove članstvu v Natu, ob pravno zavezujočih jamstvih, da se zveza ne bo širila na vzhod. Poleg tega želi omejitve za ukrajinsko vojsko ter dogovor, da zahodne čete ne bodo nameščene v Ukrajini, niti kot mirovne sile.

Odzivi Kijeva in Zahoda

Kljub novim predlogom sta strani še vedno zelo oddaljeni, več kot tri leta po začetku ruske invazije. Ukrajinsko zunanje ministrstvo navedb ni komentiralo.

Predsednik Volodimir Zelenski je večkrat zavrnil idejo o odpovedi mednarodno priznanemu ozemlju in poudaril, da Donbas služi kot utrdba, ki preprečuje nadaljnje rusko prodiranje. »Če govorimo o enostavnem umiku z vzhoda, tega ne moremo storiti,« je dejal. »Gre za vprašanje preživetja naše države, vključno z najmočnejšimi obrambnimi linijami.«

Članstvo v Natu je strateški cilj, zapisan v ukrajinski ustavi, in Kijev ga vidi kot ključno varnostno jamstvo. Zelenski je sporočil, da to ni stvar, o kateri bi odločala Rusija. Bela hiša in Nato na navedbe še nista odgovorila.

Skepsa analitikov in Trumpova vloga

Analitik Samuel Charap iz ameriškega inštituta RAND je ocenil, da bi bil kakršenkoli umik iz Donbasa za Kijev nesprejemljiv – politično in strateško.

»Odpiranje za ‘mir’ pod pogoji, ki so za drugo stran kategorično nesprejemljivi, je lahko bolj predstava za Trumpa kot znak resnične pripravljenosti na kompromis,« je dodal.

Trump je dejal, da želi končati »prelivanje krvi« in biti zapomnjen kot »mirovni predsednik«. V ponedeljek je napovedal, da pripravlja srečanje ruskega in ukrajinskega predsednika, ki bi mu sledil trilateralni vrh. »Verjamem, da Vladimir Putin želi, da se to konča,« je povedal Trump ob Zelenskem v Ovalni pisarni. »Prepričan sem, da bomo to rešili.«

Diplomatski napori in možni sporazumi

Po navedbah dveh ruskih virov je bil Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff ključen pri pripravi vrha. S Putinom se je srečal 6. avgusta v Kremlju, kjer mu je ta izrazil pripravljenost na kompromis in začrtal okvire mirovnega dogovora.

Če bi se Rusija in Ukrajina dogovorili, obstaja več možnosti za formalizacijo sporazuma, vključno s trilateralnim sporazumom Rusija–Ukrajina–ZDA, ki bi ga potrdil Varnostni svet ZN. Druga možnost je obuditev propadlih istanbulskih sporazumov iz leta 2022, po katerih bi Ukrajina dobila varnostna jamstva petih stalnih članic VS ZN v zameno za trajno nevtralnost.

Vendar pa so voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije izrazili dvom v Putinovo iskreno željo po miru. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Putin pripravljen na srečanje z Zelenskim, a je podvomil o legitimnosti ukrajinskega predsednika, ki mu je mandat formalno potekel maja 2024. »Na voljo sta dve možnosti: vojna ali mir, in če miru ni, bo vojne še več,« je zaključil eden od virov, poroča index.hr.