Putinove grozljive besede o vojni v Izraelu: Ena stvar bo vodila do neznanskih posledic

Ruski predsednik Vladimir Putin je pozval h končanju prelivanja krvi na Bližnjem vzhodu in opozoril Izrael, da bo kopenska ofenziva na območju Gaze vodila do »popolnoma nesprejemljivega števila civilnih žrtev«. To je dejal po tem, ko je Izrael pozval palestinske prebivalce območja Gaze k umiku na jug območja.

»Pojavljajo se različni scenariji, vključno z možnostjo vojaških in nevojaških ukrepov proti območju Gaze, primerljivih z obleganjem Leningrada med drugo svetovno vojno,« je dejal Putin ob robu vrha Skupnosti neodvisnih držav. »Razumemo, kaj to pomeni. Po mojem mnenju je to nesprejemljivo. Tam živi več kot dva milijona ljudi,« je izpostavil.

Dejal je tudi, da je Izrael soočen z napadom, kakršnega v zgodovini ne samo glede obsega ampak tudi krutosti še ni bilo, in da se ima seveda pravico braniti, da pa je prelivanje krvi treba končati.

Prvič obsodil teroristične napade Hamasa na Izrael

Ocenil je, da je izhod mogoče najti z mediacijo, pri tem pa kot posrednico znova ponudil Moskvo, ki ima tradicionalno dobre odnose z izraelskimi in palestinskimi oblastmi ter več regionalnimi silami, kot so Sirija, Egipt in Iran.

Hkrati je Izrael obtožil, da se je na napade skrajnega palestinskega gibanja Hamas odzval »v velikem obsegu in precej brutalno« ter pozval k zaščiti civilistov.

Ob tem je Putin prvič obsodil teroristične napade Hamas na Izrael, ki jih je gibanje začelo v soboto.