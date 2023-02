Putinova paranoja narašča, zdaj se prevaža le še s tem, agent KGB razkril zakaj

Ruski predsednik Vladimir Putin postaja vse bolj paranoičen, ker ga ruska elita poskuša odstraniti z oblasti, zato se zdaj vozi le še v oklepnem vlaku, saj se boji, da bodo njegovo predsedniško letalo sestrelili, navaja Daily Star.

Po besedah ​​agenta KGB, ki se je učil za vohuna s Putinom, je njegova paranoja večja kot kdaj prej. Yury Shvets (71), ki je skupaj z njim študiral na inštitutu KGB, je povedal, da Putina skrbi boj za oblast oligarhov v njegovem ožjem krogu. To bi pojasnilo Putinovo nedavno samoizolacijo in diktatorsko omejevanje srečanj iz oči v oči.

Najbolj se boji zastrupitve

»Kot da se boji za svoje življenje. Okoli njega poteka boj in v tem boju lahko Putin zelo enostavno konča svoj obstoj. Tako se je spet osamil,« je dejal Shvets.

Putinov nekdanji kolega meni, da se najbolj boji zastrupitve, metode ubijanja, ki jo je že večkrat uporabil. »Strup je orožje največjih zlikovcev. To je cvetelo pod Putinom. Niso ga mogli držati pod enotnim nadzorom. Kdo ima zdaj to orožje, niti on ne ve. To je zanj vir velikega stresa.«

Dokaz Putinove paranoje je tudi njegova odločitev, da bo za potovanje po Rusiji uporabil oklepni vlak, pri čemer se je očitno odpovedal uporabi svojega predsedniškega letala.

Novinar Ilya Rozhdestvensk je dejal: »Več Putinovih rezidenc, do katerih je običajno prišel po zraku, je na območju, kjer so poleti močno omejeni zaradi bojnih dejavnosti. To pomeni, da če predsednik želi obiskati svojo palačo blizu Gelendžika ob Črnem morju, ni zagotovila, da se ne bo zgodil poskus sestrelitve njegovega letala«.