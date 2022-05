Putinova hči zaljubljena v Zelenskega. Imata tudi hčer?

Je Katerina Tihonova izdajalka svojega naroda? Tako komentirajo ruski mediji ob navedbah, da je 35-letna hči Vladimirja Putina iz njegovega zakona z Ljudmilo Škrebnevo v zvezi z nekdanjim direktorjem Bavarskega državnega baleta Igorjem Zelenskim, s katerim naj bi si ustvarila življenje v Nemčiji.

Zaradi sankcij, ki so doletele Rusijo po invaziji na Ukrajino, Katerina zdaj ne more obiskovati svoje ljubezni v Münchnu, čeprav je tja od leta 2017 v spremstvu ruske tajne službe letela najmanj 50-krat na daljše obiske, kažejo podatki, ki jih je šokantno razkril nemški časnik Der Spiegel. Pred tem je bila nekdanja plesalka akrobatskega rock'n'rolla poročena z najmlajšim ruskim milijarderjem, 40-letnim Kirilom Šamalovom, sinom Putinovega velikega podpornika, ločila pa sta se 2017.

Takrat se je predsednikova hči zaljubila v baletnika, ki je v svoji dolgoletni in bogati karieri delal po vsem svetu, 52-letnik pa zadnja leta živi v Nemčiji, kjer je do nedavnega vodil ruski balet. S Katerino naj bi imel tudi otroka, deklico, razkriva nemški časnik, sicer pa naj bi bil tudi član ruskega odbora, ki skrbi za gradnjo kulturnega centra na polotoku Krim.

Pred invazijo je redno potovala v München.

Kljub prošnjam Nemčije, naj se z izjavo oddalji od Putinove agresije v Ukrajini, Zelenski tega ni storil, kar je bil tudi verjeten razlog za aprilski odstop s položaja direktorja baleta. Kljub temu ruski predsednik ostro obsoja vse Ruse, ki živijo v zahodni Evropi in tako ne izražajo podpore njegovemu boju.

Medtem se v Ukrajini nadaljuje opustošenje Donbasa, kjer še naprej potekajo krvavi boji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pri tem obtožuje Putina, da spopadi nimajo nobenega vojaškega smisla, ampak si Rusija očitno prizadeva zgolj ubiti čim več Ukrajincev in uničiti čim več domov, infrastrukture in podjetij. Trenutno je najhuje v Severodonecku, še zadnjem mestu v regiji Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske, vse bolj srditi spopadi pa se bijejo v osrednji Ukrajini in Odesi ob Črnem morju.