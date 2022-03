Putinova domnevna hčerka izginila s socialnih omrežij

Vladimir Putin je glede svoje zasebnosti zelo skrvnosten. Nikoli je ni razkrival javnosti. Kljub temu ali prav zato o njegovih razmerjih in njegovih nezakonskih otrocih kroži veliko govoric. Za eno izmed njegovih nepriznanih otrok velja tudi Luiza Rozova, zdaj že polnoletna, ki naj bi se rodila iz Putinovega razmerja s takrat čistilko Svetlano Kribonogik. Nekdanja čistilka je zdaj delna lastnika ene izmed večjih ruskih bank in ena najbogatejših Rusinj, njena hčerka Luiza pa je študentka na univerzi v Sankt Petersburgu.

18-letnica je zaprla svoje račune na družbenih omrežjih, kjer je bila tarča številnih zlobnih komentarjev ljudi vse odkar se je začela ruska vojaška invazija na Ukrajino. Kot piše Daily Mail, je zadnjič objavila fotografijo oktobra lani, vendar je bil njen profil viden vse do zdaj, na njem pa so se nabirali sovražni komentarji, kar je mladenko najverjetneje napeljalo k odločitvi o zaprtju računov.

»Sediš v bunkerju? Kot podgana?« je le eden izmed zapisov na njenem zidu objav. Zapis se nanaša na govorice o tem, da naj bi Putin svojo družino in svojce skril v bunker v Sibiriji, ki bi lahko preživel tudi jedrsko vojno. Drugi so jo zmerjali s hčerko morilca, psihopata in odvisneža od drog: »Medtem ko ti pohajaš po Monaku, se tvoji vrstniki umirajo v Ukrajini zaradi tvojega očeta. Tvoja usoda bo takšna kot od Marije Milošević, potem ko bo moral tvoj oče v Haag.«

Njena mati, ki je med drugim tudi lastnica 3,7 milijona vrednega posestva v Monaku, ni nikoli razkrila, ali je Putin res njen biološki oče, je pa za enega izmed ruskih medijev izjavila, da hčerka mogoče res izgleda kot Putin v mladih letih.