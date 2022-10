Putinov zaveznik obiskal tovarno tankov, njegov plašč iz Stalinovih časov opazili vsi (FOTO)

Nekdanji ruski predsednik Dimitrij Medvedjev, zdaj namestnik predsednika varnostnega sveta Rusije, je obiskal tovarno tankov v Nižnem Tagliju.

Do obiska je prišlo po tem, ko je Rusija začela uporabljati zaloge iz hladne vojne, predvsem ko gre za tanke. Kot piše The Drive, bi to lahko bil znak, da se Rusija zaveda, da je med invazijo na Ukrajino izgubila veliko orožja.

»Proizvodnja orožja in posebne opreme se povečuje, od tankov do balističnih raket in brezpilotnih letal, zato se pripravite,« je napovedal Medvedjev.

Izjava je delovala še posebej grozeče, saj si je tovarno ogledal oblečen v črn usnjen plašč, ki je spominjal na podobo agentov ljudskega komisariata za notranje zadeve v Stalinovih časih.