Putinov zaveznik grozi z jedrsko apokalipso

Nekdanji ruski predsednik in tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Medvedjev je marsikoga presenetil z izjavo, da bi zahodne dobave orožja Kijevu lahko povzročile globalno jedrsko katastrofo.

Medvedjev v članku za ruski časopis Izvestia uporablja apokaliptično retoriko, menda da odvrne Nato in njegove zaveznike od pomoči Ukrajini s pošiljanjem orožja, ki ga Kijev potrebuje za obrambo pred rusko invazijo.

Medvedjev, sicer predstavnik ruskega varnostnega sveta, je po poročanju hrvaškega Indexa bitko v Ukrajini označil za eksistencialno bitko za preživetje Rusije in ruskega naroda.

Apokalipsa in ruševine, ki bodo sevale

»Seveda se lahko pošiljanje orožja nadaljuje in s tem prepreči vsaka možnost oživitve pogajanj,« je še dejal Medvedjev in dodal: »Točno to počnejo naši sovražniki. Nočejo razumeti, da bodo njihovi cilji zagotovo pripeljali do popolnega fiaska. Poraza za vse. Propada. Apokalipse, kjer lahko pozabimo na svoja prejšnja življenja, dokler ruševine ne prenehajo oddajati sevanja,« je zagrozil Medvedjev.