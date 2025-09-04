BRITANCI SO GA RAZKURILI

Putinov jastreb nori! Zdaj grozi tej evropski državi, ministru rekel, da je idiot

Nekdanji ruski predsednik je zelo jezen, ker so britanske oblasti Ukrajini nakazale denar, pridobljen iz zamrznjenega premoženja ruskih oligarhov.
Fotografija: David Lammy in Dmitrij Medvedjev. FOTO: Toby Melville Reuters/ Sergei Karpukhin Reuters Pictures
David Lammy in Dmitrij Medvedjev. FOTO: Toby Melville Reuters/ Sergei Karpukhin Reuters Pictures

M. U.
04.09.2025 ob 12:42
M. U.
Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je na svojem Telegram kanalu komentiral izjavo britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja, ki jo je podal glede ruskega premoženja.

David Lammy. FOTO: Toby Melville Reuters
V dolgi objavi je ostro kritiziral britanske oblasti, ki so Ukrajini nakazale denar, pridobljen iz zamrznjenega premoženja ruskih oligarhov.

Manijak iz Moskve: Ti dve evropski državi bosta prvi tarči našega jedrskega napada

»Združeno kraljestvo je Ukrajini poslalo 1,3 milijarde dolarjev dobička, pridobljenega z uporabo zamrznjenih ruskih sredstev. To je rekel angleški idiot Lammy. To pomeni eno stvar: britanski tatovi so ruski denar izročili neonacistom. Posledice? Britanija je zagrešila prekršek, Rusija pa ima, kot pravijo odvetniki, proti njej in sedanji banderovski Ukrajini primer. Glede na to, da teh sredstev iz očitnih razlogov ni mogoče vrniti s sodnimi postopki, ima naša država le en način, da povrne premoženje. Vrniti vzeto v naravi. To pomeni z „ukrajinsko zemljo“ in drugimi nepremičninami ter premičninami, ki se nahajajo na njej. (Očitno ne govorim o zemljiščih novih ruskih regij, to je že naše.),« je zapisal Putinov vojni jastreb.

Grozeči ton je še stopnjeval, ker da je treba »vsako nezakonito zaplembo ruskih sredstev ali dohodka iz njih spremeniti v dodatna ozemlja in druga sredstva države 404«.

Dmitrij Medvedjev. FOTO: Sergei Karpukhin Reuters Pictures
»Ali pa z odvzemom britanskih kronskih draguljev. Teh je še vedno dovolj na različnih mestih, vključno s tistimi, ki se nahajajo v Rusiji,« je zaključil.

