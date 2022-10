Putinov poveljnik napovedal hudo bitko zelo kmalu

Če se je morebiti do nedavno zdelo, da Vladimir Putin obstreljuje in napada mesta po Ukrajini brez posebnega načrta, se je zdaj izkazalo, da ga ima. Kot smo poročali, je v zadnjem tednu dni Rusija uničila tretjino elektrarn po Ukrajini in bo Ukrajince k predaji poskušala prisiliti z uničenjem energetske infrastrukture. Pomanjkanje električne energije, ogrevanja in javnega prevoza bo še posebej težavno pozimi, ko bo pritisnil najhujši mraz. Več o tem preberite v prispevku Putinov peklenski načrt za Ukrajino: brez pomoči bodo vsi zmrznili.

Danes ponoči so Ukrajinci poskušali zavzeti svojo največjo nuklearko Zaporožje, a je bil po poročanju Vladimirja Rogova, enega izmed lokalnih proruskih vodij, njihov napad odbit. Ukrajinci tega še niso potrdili. V samo zadnjem tednu so Rusi raketirali 408 lokacij po Ukrajini.

Približuje se huda bitka

Rezervoarji goriva, uničeni med zadnjimi ruskimi napadi na ukrajinske cilje. FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Tuji mediji poročajo, da spet poskušajo evakuirati civilno prebivalstvo iz regije Herson, saj napovedujejo, da se bo tam kmalu začela huda bitka. Tako je sporočil, proruski voditelj ukrajinske regije Herson, ki ga je imenovala Moskva: »Bitka za Herson se bo začela zelo kmalu.« Najbolj bodo menda na udaru ljudje na zahodnem bregu reke Dneper. To je potrdil tudi novi poveljnik ruske vojske v Ukrajini

Herson je že februarja padel v ruske roke, so pa v zadnjih tednih v njegovi okolici ukrajinski vojaki dosegli nekaj uspehov in pridobili nekaj ozemlja nazaj.