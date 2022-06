Putinov poslanec grozi: v zrak bomo vrgli nizozemska pristanišča, cela Evropa bo brez nafte

Poslanec ruske dume iz vladajoče stranke Enotna Rusija in upokojeni general Andrey Gurulyov počasi, a zanesljivo prevzema vlogo glavnega retorika ruskega režima na državni televiziji. Kot piše portal index.hr, je že prejšnji teden zagrozil, da če zaradi trenutnega gospodarskega spora med Litvo in Rusijo okoli Kaliningrada izbruhne tretja svetovna vojna, bo Rusija najprej napadla London. V oddaji je pojasnil, da bo to prva tarča, ker je »kristalno jasno, da grožnja svetu prihaja od Anglosaksoncev«.

Zagrozil je tudi, da bodo uničili vse vesoljske satelite in sisteme protiraketne obrambe držav Nata ter da bodo v tej »operaciji uničenja ključnih mest« uničili tudi vse tiste, ki skrbijo za oskrbo z energijo v zahodni Evropi. Kot primer ranljivosti Evrope, ki bi jo Rusija lahko vojaško napadla, je navedel, da Nizozemska uvaža in predeluje najmanj 40 odstotkov surove nafte za EU na svojem obalnem območju. »Tako majhno točko bi težko spregledali. Kot rečeno, bi lahko uporabili jedrsko orožje, morda da, morda tudi ne,« je povedal Gurulyov.