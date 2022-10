Putinov peklenski načrt za Ukrajino: brez pomoči bodo vsi zmrznili

Ukrajinci se trenutno borijo za dovoljšno oskrbo s plinom in elektriko za zimo, ki prihaja. V Ukrajini je hladno vreme ponekod že pritisnilo, glede na cene energije na svetovnih trgih pa bi hladna zima lahko odigrala ključno vlogo o usodi ruske invazije.

Vladimir Putin želi Ukrajino spraviti na kolena z obvstreljevanjem njihove infrastrukture. V zadnjem tednu so uničili elektrarno v Kijevu, o napadih na elektrarne poročajo tudi iz Harkova, Dnipropetrovska in Mikolajiva. V številnih krajih je zato prekinjena oskrba z električno energijo in vodo. Težave imajo tudi z oskrbo s plinom. V noči z 10. na 11. oktober je Rusija uprizorila najhujši napad na civilno infrastrukturo vse od začetka vojne. Kot poročajo tuji mediji, so se med cilji znašle elektrarne, daljnovodi, transformatorske postaje, toplarne in druge točke, pomembne pri oskrbi in distribuciji z enegijo. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je sporočil, da je bilo uničenih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn.

Že v septembru so Rusi obstreljevali nuklearko v Zaporožju in bombardirali področje v bližini ukrajinske južne nuklearke znane pod imenom Pivdenoukrainsk ter uničili termoelektrarno Zmiivska. Prejšnji mesec so raketirali še hidroelektrarno Kahovka in harkivsko termoelektrarno, ki je druga največja v Ukrajini. Kar 45 odstotkov ukrajinskih kapacitet za proizvajanje energije je izključenih oiz mreže.

Zaradi vsega opisanega so Ukrajinci energetsko krizo začeli reševati z izklapljanjem energije, Ministrstvo za energetiko je prepovedalo izvoz električne energije, vlada pa je pozvala ljudi, da zmanjšajo potrošnjo med najbolj obremenjenimi urami. Edini razlog, da se omrežje ni povsem zrušilo je mala potrošnja. Okoli 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja je pod rusko oblastjo, okoli 7 milijonov Ukrajincev je zapustilo državo.

Težave imajo tudi z zagotavljanjem zemeljskega plina. V skladiščih naj bi imeli okoli 14 milijard kubičnih metrov plina, za mrzlo zimo pa jih potrebujejo od 21 do 22 milijard.

Ukrajina potrebuje tehnično in finančno pomoč, da sanira omrežje in elektrarne. Zahod ji bo moral pomagati ali pa bo pustil Ukrajince, da med zimo zmrznejo.