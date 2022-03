Putinov minister razkril, kdaj bo konec 'posebne vojaške operacije'

Posebna vojaška operacija v Ukrajini se ne bo končala, dokler ne bodo doseženi začrtani cilji. »Glavni cilji prve faze specialne operacije v Ukrajni so zaključeni, zato se lahko osredotočimo na glavni cilj, to je na osvoboditev Donbasa,« je dejal ruski minister za obrambo Sergej Šojgu. Njegove izjave je povzela ruska Gazeta. Med drugim trdi, da je bilo v dveh tednih v Ukrajini ubitih 600 plačancev, 500 pa jih je zapustilo ozemlje. Kritiziral je zahod in dejal, da so s tem, ko ukrajinski vojski dobavljajo orožje, ravnajo neodgovorno. »Zahodna nekontrolirana distribucija orožja prebivalcem in plačancem lahko pomeni resno grožnjo evropskim državam.«

Šojgu trdi, da so ukrajinske oborožene sile utrpele veliko škodo in da so zračne sile in zračna obramba praktično uničeni. Trdi tudi, da ukrajinska pomorska sila ne obstaja več. Oznanil je, da bo spomladi na služenje vojaškega roka poslanih 134.500 ruskih državljanov, kar naj bi bilo precej manj kot prejšnja leta. Napovedal je tudi, da nabornikov ne bodo pošiljali na vojna žarišča. O Šojguju so sicer v zadnjih dneh krožile govorice, da je ima težave s srcem, ko ga dva tedna ni bilo na spregled.

Pogajanja na turških tleh

Medtem sta v Carigradu ruska in ukrajinska delegacija pričeli nov krog pogajanj o prekinitvi ognja. »V rokah obeh strani je, da končata to tragedijo,« je pred začetkom pogajanj dejal turški predsednik Erdogan, ki je v dobrih odnosih tako s Kijevom kot z Moskvo. Pogovori potekajo v carigrajski palači Dolmabahče.

Kaj državi zahtevata druga od druge? Kijev želi, da se ruski vojaki umaknejo z ozemlja. Moskva pa od Ukrajine zahteva, da se odpove kandidaturi za članstvo v Natu in da prizna odcepljeni območji Donjeck in Lugansk kot samostojni državi, črnomorski polotok Krim pa kot del Rusije. The Financial Times in BBC poročata, da naj bi ruska stran opustila zahtevo po 'denacifikaciji' Ukrajine in bi ji bila pripravljena dovoliti, da se pridruži EU, vendar naj se ob tem zaveže vojaški nevtralnosti.

Na pogajanjih je tudi ruski milijarder Roman Abramovič, ki je prispel skupaj z rusko delegacijo.