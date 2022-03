Rusija: To je nova era, gradimo nov svetovni red. Obdobja zahodne prevlade je konec

Ruska državna novičarska agencija Ria Novosti, ki je pod popolnim nadzorom države, je objavila komentar Petra Akopova, v katerem so razkriti načrti Vladimirja Putina in ruskega državnega vrha, povzema Index.hr.

Pred dvema tednoma je ta agencija po pomoti objavila vnaprej pripravljen komentar Akopova, v katerem slavi »vrnitev Ukrajine Rusiji«. Najverjetneje so imeli omenjeni komentar priravljen za objavo po tem, ko bi Rusija opravila z okupacijo Ukrajine. Kremelj je očitno pričakoval, da se bo to zgodilo v nekaj dneh. V besedilu je bil zapisano, da Rusija obnavlja zgodovinsko celostnost in da ponovno združuje ruski svet ter rusko ljudstvo kot celot – Velikoruse, Beloruse in Maloruse. Akropov je tudi zaključil, da Rusija ni le izzvala Zahoda, ampak pokazala, da je doba zahodne prevlade končana. Agencija je članek umaknila s spletne strani, a tuji mediji so ga medtem že povzeli.

Akopov, Kremljev propagandist, se v komentarju najprej obregne ob Ruse, ki kritizirajo vojno in jih označi za kozmopolite: »Kaj bomo z njimi, pobeglimi sodržavljani in podjetji? Kaj bomo z njimi, ko se panika umiri in se bodo želeli vrniti?«

Še bolj zaskrbljujoče pa je nadaljevanje komentarja, saj avtor oznanja novo obdobje v življenju Rusije in celega sveta, ki se je začelo 24. februarja, torej z napadom Rusije na Ukrajino.

Prepričan je, da imajo Rusi zdaj edinstveno priložnost, da postanejo samozadostni: »Nismo najpametnejši, ne najlepši, ne najmočnejši, ne najbogatejši, ampak znamo samostojno razmišljati, poznamo svojo zgodovino in svoj nacionalni kodeks. Živimo po svojih moralnih načelih in verjamemo v svoje ideale. Mi smo edinstvena pravoslavna evrazijska civilizacija, kot na primer kitajska civilizacija. Je mogoče biti del globalnega sveta in rešiti svojo dušo? V svetu, kot smo ga poznali pred 24. februarjem, to ni bilo mogoče. A tega sveta več ni. Globalisti so ga pognali v zrak, ker poskušajo zaustaviti ruski upor.«

Sankcije Zahoda po njegovem kažejo na propad superiornosti Zahoda in njegovega pomena v svetu. Četudi Zahod zmaga in se bo morala Rusija odpovedati svojim ciljem v Ukrajini, bo to po mnenju Akopova velik udarec za ugled Zahoda, ki odslej ne bo več svetovni hegemon.

Akopov v zapisu priznava, da bo Rusija plačala visoko ceno zaradi sesutja svetovne ureditve, kot jo poznamo danes. Ampak pojasni, da Rusija gradi alternativno svetovno ureditev skupaj z Vzhodom in Jugom ter nekaterimi zahodnimi državami, ki so razumele trende. Ta ureditev naj še ne bi bila zaključena, ampak niti ne bi mogla biti brez dekonstrukcije Atlantskega projekta, kot sedanjo razporeditv moči med državami imenuje Akopov.