BOJ ZA ZASEŽENO PREMOŽENJE

Putinov jastreb grozi Evropi: »To je kraja, degenerirance iz Bruslja bomo neusmiljeno preganjali«

Rusija trdi, da vsak zaseg njenega premoženja predstavlja krajo s strani Zahoda in bo spodkopal zaupanje v ameriške in evropske obveznice in valute.
Fotografija: Dmitrij Medvedjev, namestnik vodje varnostnega sveta in nekdanji ruski predsednik. FOTO: Sergei Karpukhin Reuters Pictures
Dmitrij Medvedjev, namestnik vodje varnostnega sveta in nekdanji ruski predsednik. FOTO: Sergei Karpukhin Reuters Pictures

M. U.
15.09.2025 ob 19:04
M. U.
15.09.2025 ob 19:04

Rusija je evropskim državam poslala opozorila, da bo preganjala vsakogar, ki bi poskušal zaseči njeno premoženje, potem ko so se pojavila poročila, da Evropska unija razmišlja o porabi več milijard dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev za pomoč Ukrajini.

Putinov jastreb nori! Zdaj grozi tej evropski državi, ministru rekel, da je idiot

Potem ko je predsednik Vladimir Putin leta 2022 v Ukrajino poslal svojo vojsko, so Združene države Amerike in njihovi zavezniki prepovedali transakcije z rusko centralno banko in finančnim ministrstvom ter zamrznili od 300 do 350 milijard dolarjev ruskega premoženja, večinoma evropskih, ameriških in britanskih državnih obveznic, ki so bile shranjene v evropskem registru vrednostnih papirjev. Reuters je poročal, da predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen želi, da Evropska unija najde nov način financiranja ukrajinske obrambe pred Rusijo z uporabo zamrznjenih ruskih sredstev.

Za kaj bi se uporabili ruski depoziti?

Politico je poročal, da Evropska komisija preučuje idejo o uporabi ruskih gotovinskih depozitov pri Evropski centralni banki iz zapadlih ruskih obveznic za financiranje »posojila za okrevanje in obnovo Ukrajine«.

Šokantne besede Putinovega vojnega jastreba: »Jasno je, da rusko ljudstvo prezira tega izrodka«

»Če se to zgodi, bo Rusija do konca stoletja preganjala evropske degenerirance iz Bruslja in posameznih držav članic, ki poskušajo zaseči naše premoženje,« je na Telegramu zapisal nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Rusija bo evropske države preganjala »na vse možne načine« in na »vseh možnih mednarodnih in nacionalnih sodiščih«, pa tudi »izvensodno«, je dejal Medvedjev, ki je trenutno namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta.

 

 

