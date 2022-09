Putinov guru napoveduje tretjo svetovno vojno: Prišli smo do točke, s katere ni povratka

Potem ko je bila v predmestju Moskve umorjena njegova hči Darja, je vplivni ruski ideolog Aleksander Dugin, ki ga mnogi označujejo za arhitekta ruske invazije na Ukrajino, Rusom sporočil, da je »posebna vojaška operacija« v Ukrajini končana. Zlovešče je dodal naj se pripravijo na tretjo svetovno vojno.

V prvem besedilu, ki ga je objavil po smrti svoje hčerke, ruski ultranacionalist navaja, da je zadnji vojaški uspeh Ukrajine v regiji Harkov potrditev, da se je začela vojna Zahoda proti Rusiji, ki bi se lahko zelo hitro sprevrgla v tretjo svetovno vojno.

Aleksander Dugin. FOTO: Moscow News Agency Via Reuters

»Prelomnica je ravno situacija v Harkovu, pa tudi umik ruskih zavezniških sil. Če pustimo ob strani psihološke učinke in upravičene skrbi domoljubov, je treba poudariti, da smo prišli do točke, s katere ni povratka, piše guru ruskega predsednika Vladimirja Putina in pojasnjuje, da tretja svetovna vojna ni stvar strahu ali pričakovanja, ampak je preprosto dejstvo.

Navaja, da ostaja odprto vprašanje, ali bo jedrsko orožje uporabljeno, in da verjetnost jedrske apokalipse narašča iz dneva v dan.

Ruski filozof ponavlja, da so zadnji dogodki potrditev, da je Zahod Rusiji napovedal vojno, oziroma, da se je že začela.

»Nismo izbrali te vojne, nismo je želeli. Prav tako nismo želeli vojne z nacistično Nemčijo leta 1941 in dolgo nismo verjeli, da bo do nje prišlo - vse do samega začetka. Toda v trenutni situaciji, ko se proti nam dejanski bije vojna, to ni ključnega pomena. Zdaj je pomembno le to, da v tej vojni zmagamo in branimo pravico Rusije do obstoja,« je zapisal Dugin.