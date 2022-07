Putinov cilj dosežen? Rusija zasedla Lisičansk, zdaj nadzira celotno regijo Lugansk

Rusija je zasedla strateško ključno mesto Lisičansk in tako prevzela nadzor nad celotno ukrajinsko regijo Lugansk, je ruskemu predsedniku in vrhovnemu poveljniku ruske vojske Vladimirju Putinu po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes sporočil obrambni minister Sergej Šojgu.

Kot so še sporočili iz Kremlja, naj bi ruske sile in njihovi separatistični zavezniki v Ukrajini prevzeli popoln nadzor tudi nad več manjšimi kraji v okolici Lisičanska, kot so Belogorovka, Novodružesk, Malorjazanceve in Bila Hora.

Predstavnik ruskega obrambnega ministrstva je sicer le nekaj minut pred objavo uradne izjave sporočil, da so ruske in separatistične sile zavzele vasi okoli Lisičanska ter prodrle v samo mesto, kjer se zdaj borijo s sovražnikom, ki je popolnoma obkoljen in bo poražen, je poročal britanski BBC.

FOTO: Stringer, Reuters

Ukrajinska stran padca Lisičanska po poročanju tiskovnih agencij za zdaj ni potrdila, medtem ko BBC navaja tiskovnega predstavnika ukrajinskega obrambnega ministra Jurija Saka, da Lisičansk vendarle še ni povsem pod nadzorom ruskih in proruskih sil, da pa je situacija tam res zelo napeta.

Tako vrh ukrajinske vojske kot oblasti Luganska so sicer že davi načelno potrdili, da so ruske sile in proruski separatisti v mestu v zadnjih dneh močno napredovali. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je obenem priznal, da bi lahko Lisičansk že kmalu padel v ruske roke.

Nadzor nad regijama Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine je sicer že od samega začetka eden poglavitnih ciljev ruske invazije na Ukrajino. Lisičansk je bil po padcu Severodonecka še zadnje večje mesto v regiji Lugansk, ki je bilo v rokah ukrajinskih sil.