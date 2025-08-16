Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News po petkovem srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom Ukrajino pozval k sklenitvi dogovora z Moskvo. Ob tem ni razkril, v kateri točki se s Putinom na Aljaski nista mogla poenotiti.

Trump je pred tem na skupni izjavi povedal, da je bilo srečanje »zelo produktivno«, z ruskim kolegom pa da sta se strinjala glede številnih, a ne vseh zadev. Putin je medtem pogovore, ki so trajali skoraj tri ure, označil kot konstruktivne in medsebojno spoštljive ter koristne. Ob tem je izrazil upanje, da so se s tem približali miru v Ukrajini. V nasprotju s prvotnimi napovedmi se predsednika nista pogovarjala na štiri oči, z njima so bili namreč ves čas svetovalci.

Je pa bilo pestro že pred začetkom njunega srečanja. Trump je Putina predhodno pozdravil na rdeči preprogi na letališču, nato pa sta se povzpela na ploščad, na kateri je bil napis Aljaska 2025, da bi pozirala fotografom in snemalcem.

Ruski predsednik prvič po dolgem času s toliko neodvisnimi novinarji, ki jih Kremelj ne nadzoruje

Ob tej priložnosti so ju novinarji zasuli z vprašanji, med drugim s tistimi, ki so bila naslovljena neposredno na Putina: »Kako lahko ZDA verjamejo vašim besedam« in »Kdaj boste nehali ubijati civiliste«, a so ostali brez odgovora.

Po tem sta se usedla v limuzino, ki ju je odpeljala v vojaško oporišče, kjer je potekal sestanek, na začetku katerega so novinarji in snemalci smeli vstopiti. Slišala so se tudi vprašanja novinarjev, Putin pa je podal neko pripombo, vendar njegovih besed ni bilo slišati. Nato je protokol novinarje pospremil iz dvorane, kjer se je začel zaprti vrh.

Kot poudarja BBC, se je ruski predsednik prvič po dolgem času znašel v sobi s toliko neodvisnimi novinarji, ki jih Kremelj ne nadzoruje.