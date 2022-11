Putina bo bolela glava: s samomorilskimi letalniki napadli njegovo glavno ladjo (VIDEO)

Na spletu se je pojavil posnetek, ko je ukrajinski letalnik kamikaze napadel Putinovo ladjo v Sevastopolu na okupiranem Krimu. Ob tem je nočno nebo razsvetlila močna eksplozija. Šlo naj bi za delovanje dveh brezpilotnikov USV, naloženih z eksplozivom, poroča The Sun.

Putinova vodilna ladja, fregata 11356R Admiral Makarov, naj bi bila poškodovana v napadu, zadet naj bi bil tudi minolovec 266M Ivan Golubec. Ukrajina je potrdila, da je bilo v velikem napadu na pristanišče, v katerem je črnomorska flota predsednika Putina, zadetih več ruskih vojaških ladij.

Rusi trdijo, da je ladja le poškodovana

Brezpilotna letala USV poganja motor z največjo hitrostjo 74 kilometrov na uro in lahko prevozijo lahko več kot 96 kilometrov z nosilnostjo 65 kilogramov. Rusija sicer trdi, da je ladja utrpela le poškodbe radarja, medtem ko je imel trup minolovca luknjo. Ruske sile so tudi zatrdile, da so uničile sedem ukrajinskih brezpilotnih letal.