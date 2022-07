Putin zastavil »nove rdeče linije za Zahod« in napovedal nove hipersonične rakete

Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes ob dnevu pomorskih sil v Sankt Peterburgu udeležil tradicionalne letne parade ruske mornarice in podpisal novo pomorsko doktrino. Ta kot glavni varnostni grožnji izpostavlja željo ZDA, da bi dominirale svetovnim oceanom, ter širjenje Natove vojaške infrastrukture vse bližje mejam Rusije.

Kot je v govoru ob podpisu doktrine še poudaril Putin, ta jasno opredeljuje »nove rdeče linije za Zahod« v Črnem, Baltskem in Arktičnem morju. »Javno smo označili meje in območja ruskih nacionalnih interesov, tako gospodarskih kot strateških, ki so ključnega pomena,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij in dodal, da jih bodo branili »odločno in z vsemi sredstvi«.

Ob tem je napovedal, da bo ruska mornarica »v prihodnjih mesecih« prejela nove hipersonične rakete cirkon, ki so devetkrat hitrejše od zvoka in jim po besedah predsednika ni enakih na svetu. Prva ladja, ki bo opremljena s tem orožjem, bo po besedah Putina fregata Admiral Gorškov, ki bo uporabljena »v skladu z interesom ohranjanja varnosti Rusije«. Zatrdil je, da ima Rusija dovolj vojaške moči, da premaga vsakega agresorja.

Nova doktrina sicer na 55 straneh navaja, da je prizadevanje ZDA za prevlado v svetovnih oceanih poglaviten »izziv za rusko nacionalno varnost«, tako kot tudi širjenje Natovih aktivnosti vse bližje Rusiji.

Vladimir Putin, obrambni minister Sergei Shoigu in asmiral Nikolai Yevmenov FOTO: Sputnik Via Reuters

Dokument, ki ga je ruski predsednik slovesno podpisal v sanktpeterburški trdnjavi Petra in Pavla, med drugim predvideva širitev ruske vojaške infrastrukture na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, in napoveduje »obsežno krepitev ruskega geopolitičnega položaja v Črnem in Azovskem morju. V skladu z doktrino je načrtovana tudi gradnja sodobnih letalonosilk.

Putin sicer danes v svojem govoru pred več tisoč gledalci na paradi ni neposredno govoril o ruski agresiji proti Ukrajini. Zahvalil se je mornarici za naloge, ki jih opravlja že stoletja, in pohvalil njeno visoko stopnjo obrambne pripravljenosti.

Na današnji paradi je sodelovalo več kot 40 ladij, podmornic in čolnov, 42 letal in več kot 3500 vojakov, podobni dogodki pa so po navedbah Kremlja potekali tudi v drugih pristaniščih, poroča španska tiskovna agencija EFE. Prav tako je vojaška parada potekala v sirskem pristaniškem mestu Tartus, v njej pa je sodelovalo 13 ruskih bojnih plovil in več letal.