Putin zamenjal obrambnega ministra: kaj se skriva v ozadju?

Ruski predsednik Vladimir Putin je dosedanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja imenoval za vodjo ruskega sveta za nacionalno varnost, so po poročanju tujih tiskovnih agencij pozno zvečer sporočili iz Kremlja. Šojgu bo kot sekretar ruskega varnostnega sveta zamenjal Nikolaja Patruševa.

Ruska tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na zgornji dom ruskega parlamenta, svet federacije, je pred tem poročala, da naj bi Šojguja na mestu obrambnega ministra zamenjal Andrej Belousov, ki je bil dolga leta Putinov svetovalec za gospodarska vprašanja, zadnja leta pa je opravljal različne funkcije v vladi.

Putin in Šojgu. FOTO: Alexey Druzhinin Afp

68-letni Šojgu je bil na položaju od leta 2012 in je imel ključno vlogo v vojni Rusije z Ukrajino. Tesno naj bi bil povezan s predsednikom, s katerim se pogosto odpravi na ribolov v Sibirijo. Kljub temu da Šojgu prej ni imel vojaških izkušenj, je dobil položaj obrambnega ministra.

Šojgu se je lani javno sprl z vodjo Wagnerjevih plačancev Jevgenijem Prigožinom zaradi ruskega načina vodenja vojne.

Prigožin, ki je vodil kratkotrajni upor proti Moskvi, je v zvočnih sporočilih, ki so postala viralna, Šojguja obtožil, da je »smetar« in »klovn«. Zatem je bil ubit v letalski nesreči med letom iz Sankt Peterburga v Moskvo avgusta 2023. Kremelj je vpletenost zanikal.

Položaj zahteva inovativnost

Šojgujeva zamenjava za Belousova je marsikoga presenetila, saj je slednji ekonomist z malo vojaškimi izkušnjami. Toda po mnenju nekaterih analitikov predsednik Putin poskuša najti boljše ravnovesje med ruskim gospodarstvom in vojnimi napori.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da vloga obrambnega ministra zahteva »inovativnost«.

Povedal je, da Rusija postaja vse bolj podobna Sovjetski zvezi sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je šel velik delež BDP za vojaške izdatke. Posledično je bilo treba zagotoviti, da so ti bolje vključeni v celotno rusko gospodarstvo, je dodal: »Kdor bo bolj odprt za novosti, bo zmagal na bojišču.«

Putin Šojguja postreže s čajem. FOTO: Dmitry Astakhov Afp

Urednik ruskega BBC-ja Steve Rosenberg je dejal, da Šojgujeva razrešitev ni presenečenje, saj je njegov položaj oslabel in se je že nekaj časa govorilo, da bi ga lahko ostal brez njega. Rusko akcijo v Ukrajini so sicer zaznamovali vojaški neuspehi ter velike izgube ljudi in resursov.

Ljubitelj borilnih veščin in cerkve

Imeti ekonomista kot obrambnega ministra odraža premik v prednostnih nalogah Kremlja, pravi Rosenberg. Rusko gospodarstvo je zdaj na bojni nogi, zato je ključnega pomena, da ima obrambno ministrstvo dovolj denarja za financiranje vojne.

Po navedbah neimenovanih vladnih uradnikov, ki jih citira neodvisna ruska spletna stran The Bell, Belousov velja za »trdovratnega zagovornika države, ki verjame, da je Rusija obkrožena s sovražniki«.

Tako kot predsednik Putin je blizu Ruski pravoslavni cerkvi. Bil naj bi navdušenec nad borilnimi veščinami - tako kot Putin - saj je v mladosti treniral karate in rusko borilno veščino sambo.

Preden je postal podpredsednik vlade, je več let delal kot Putinov pomočnik. Pred tem je bil minister za gospodarski razvoj. Bil naj bi edini član predsednikovega poslovnega okolja, ki je podprl priključitev Krima leta 2014.