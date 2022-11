Putin zagrmel: Ukrajince mečejo v peč, so žrtve sovraštva do Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da danes Ukrajina za Zahod ne obstaja, in da Ukrajince pravzaprav mečejo v peč, navaja ruska tiskovna agencija Sputnik.

»To lahko vidimo po načinu vodenja bojnih operacij. Preprosto neverjetno je, kaj se tam dogaja. Kot da Ukrajincev ni več tam, kot da jih mečejo v peč. Ukrajinski ljudje so prve in glavne žrtve namernega sovraštva do Rusov in Rusije,« je dejal Putin.

Poudaril je, da je bil spopad z neonacisti neizogiben, saj so razmere prišle tako daleč, da je postalo smrtonosno za Rusijo.

Branili se bodo, kot so se branili njihovi junaški predniki

Po Putinovih besedah ​​se Rusija dobro spomni, kakšna je bila cena zmage nad fašizmom, zdaj pa je situacija zelo zapletena, saj gre za konflikt praktično med enimi in istimi ljudmi.

Ruski voditelj je dejal, da Rusi nikoli ne bodo dovolili tujim državam, da oslabijo in uničijo Rusijo, in da bodo branili svojo državo na enak način, kot so to počeli njihovi junaški predniki.

»Nemogoče je prikrajšati državo za zmage, ki so jih dosegli predniki,« je še dejal ruski voditelj.