Putin zagrmel: »Tuje čete v Ukrajini bodo legalne tarče napada!«, a si vzel tudi čas za objeme (VIDEO)

Ukrajinskega predsednika vabi na pogovor v Moskvo.
Fotografija: Vladimir Putin. Foto: Reuters
Vladimir Putin. Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin se udeležuje Vzhodnega gospodarskega foruma v Vladivostoku. V govoru je govoril o gospodarskih razmerah v državi in ​​dejal, da so podjetja iz zahodnih držav izrazila željo po vrnitvi na rusko ozemlje po odpravi omejitev. 

image_alt
Putinov jastreb nori! Zdaj grozi tej evropski državi, ministru rekel, da je idiot

Omenil je tudi vojno v Ukrajini in poskuse zahodnih držav, da bi dosegle dogovor o vzpostavitvi miru. Z ostrimi besedami se je skliceval na dogovor članic Koalicije voljnih v Parizu, po katerem se je 26 držav strinjalo, da bodo v Ukrajino poslale svoje vojake.

Macron: Varnostna jamstva za Ukrajino bo zagotavljalo 26 držav

K zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino po koncu vojne se je zavezalo 26 držav, je danes po srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. V luči pogovorov voditeljev s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je dodal, da bodo ZDA »nedvomno sodelovale«, končen dogovor naj bi dosegli v prihodnjih dneh.

»Tuje čete v Ukrajini bi bile legalne tarče napada,« je dejal v Vladivostoku.

Dodal je, da ne vidi razloga za pošiljanje čet v Ukrajino, če bo mir. »Če se tam pojavijo kakršne koli čete, še posebej zdaj med vojaškimi operacijami, izhajamo iz dejstva, da bodo legitimne tarče za uničenje,« je dejal Putin, ki vztraja, da bo Rusija spoštovala vsak sporazum, ki bo končal vojno.

»Ali lahko tuji, zlasti evropski in ameriški vojaški kontingenti, nudijo in zagotavljajo varnost za Ukrajino? Zagotovo ne, ne morejo,« pa je za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov»To ni varnostno jamstvo, ki bi ustrezalo naši državi,« je dodal in evropske države še obtožil, da dejansko ovirajo rešitev konflikta v Ukrajini.

Zelenskega povabil v Moskvo

Ko je govoril o mirovnih pogovorih, pa je Putin dejal: »Najboljše mesto za pogovore je Moskva.« To je predlog, ki ga je večkrat podal od srečanja z Donaldom Trumpom na Aljaski pred tremi tedni, kjer ga je ameriški predsednik poskušal prepričati, da se sreča z Zelenskim.

image_alt
Putin EU poslal ostro sporočilo: To so provokacije ali pa popolna nesposobnost

Putin je nato Volodimirja Zelenskega povabil v Moskvo na mirovne pogovore, češ da mu bo zagotovljena varnost. »Ukrajinska stran si želi tega srečanja in ga ponuja. Rekel sem, pripravljen sem, prosim, pridite, zagotovo bomo zagotovili pogoje za delo in varnost,« je poudaril ruski predsednik.

Si je pa ruski predsednik vzel tudi čas za obisk Centra bojevnikov v Vladivostoku in se prisrčno objemal z ženskami kadetinjami.

