Putin za njegovo glavo ponuja pol milijona dolarjev

Putinove sile so 1. marca popolnoma obkolile Mariupol, a ga ne morejo zavzeti. Zasluge za obrambo tega mesta pripisujejo polku, ki mu poveljuje Denis Prokopenko, nekdanji vodja navijačev kijevskega Dinama.

Kdo je Prokopenko? Najprej je sodeloval v dogodkih okoli Majdana in v bojih proti proruskim separatistom v Donbasu in vzhodnih regijah. Ko je Putin napadel Ukrajino, so se Prokopenko in njegovi soborci odločili braniti mesto na obali Azovskega morja. Mariupol so spomladi 2014 zavzeli proruski separatisti, zato so ocenili, da bo zaradi strateškega pomena kmalu postal eden najbolj peklenskih delov bojišča.

Danes je Mariupol najbolj opustošeno ukrajinsko mesto: do zdaj je ubitih več kot 2500 ljudi, ruske rakete so zravnale cele soseske, ni bilo prizaneseno niti bolnišnicam in porodnišnicam, civilistom pa grozi humanitarna katastrofa.